Memo Ochoa contempla el retiro tras la Copa del Mundo 2026

El veterano arquero será el primer ‘europeo’ en reportar a la concentración pre-mundialista en el CAR

El histórico portero mexicano Guillermo Ochoa sabe que el momento de dejar los guantes y pensar en el retiro está cada vez más cerca, por lo que todo apunta a que su despedida llegará después de disputar su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

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Con casi 41 años, es cierto que como arquero todavía podría extender un poco más su trayectoria; sin embargo, en una reciente entrevista, el guardameta formado en Club América dejó claro que se siente completamente pleno y satisfecho con la carrera que ha construido.

“Es una posibilidad (el retiro). Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan complicado porque disfruté el futbol durante muchos años. Llega un punto en que la mente y el cuerpo dicen: ‘Lo dimos todo, lo dejaste todo’. Así que uno se va en paz, y ese será mi caso, irme en paz. Mi cuerpo y mi familia están preparados”, expresó Francisco Guillermo en entrevista con TUDN.

Con la experiencia que le han dado los años, Ochoa habla desde la madurez y la perspectiva. Al hacer un balance de su trayectoria, reconoce que cumplió prácticamente todos sus sueños como futbolista profesional.

“Me voy tranquilo, alguna que otra cosa pudo faltar, pero la vida me puso este camino. Resolví lo que estaba en mis manos y no tiene sentido pensar en lo que no se pudo concretar. Disfruté, viví lo que quería vivir y exprimí mi carrera al máximo. Hoy me siento satisfecho, en paz y listo para disfrutar de la vida”, afirmó.

El experimentado guardameta, actualmente en el AEL Limassol, será el primer “europeo” en reportar con la Selección Mexicana para la concentración pre-mundialista en el Centro de Alto Rendimiento, especialmente porque ha perdido la titularidad en su club.

En los próximos días estará en México para ponerse bajo las órdenes de Javier Aguirre, consciente de que hoy ocupa el rol de segundo portero, por detrás de Raúl Rangel.

Aun así, no sería extraño que durante la próxima Copa del Mundo, el técnico le otorgue algunos minutos en fase de grupos, en lo que podría convertirse en un homenaje a una trayectoria histórica. Y es que Ochoa está en camino de convertirse en el primer futbolista mexicano en disputar seis Mundiales: Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 —donde vivió su mejor actuación—, Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Cabe recordar que en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 no fue titular, ya que el puesto fue ocupado por Oswaldo Sánchez y Óscar Pérez, respectivamente. Sin embargo, su legado en la portería mexicana ya es indiscutible.