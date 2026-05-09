Memo Ochoa, ilusionado por su sexto Mundial: “Sé que puedo aportar bastante”

El veterano arquero de 40 años reportará con la Selección de sábado a lunes en el CAR

Guillermo Ochoa ya está en México. El veterano arquero terminó antes su temporada en Chipre y antes de reportar con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, cumple algunos negocios comerciales.

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Uno de ellos, el que tuvo este viernes con un patrocinador del equipo mexicano del que él es imagen en un evento en la tienda de esa marca a un lado del Estadio Azteca.

Emocionado por su sexto Mundial

Ochoa habló de lo que significa para él jugar su sexta Copa del Mundo, en la cual no será el titular ya que ese será Raúl Rangel de las Chivas.

Por su experiencia y sus cinco Mundiales a cuestas, el arquero tiene plena confianza de que puede aún darle muchísimo al conjunto que dirige Javier Aguirre.

“(Mi sexto Mundial) Es algo que me propuse como reto personal y pues encantado, porque me siento muy bien, con muchas ganas de seguir aportando; sé que puedo aportar bastante, así es que ilusionado de poder estar en esta fiesta que vamos a tener en verano. Ojalá pueda estar en esa lista final y trabajando duro para seguir disfrutando dentro y fuera de la cancha”, dijo el guardameta.

⚽️ Guillermo Ochoa, de 40 años, ya reporta con la Selección en el CAR. El arquero expresó su ilusión por jugar su sexto Mundial, un logro que lo pondría al nivel de Messi y Cristiano Ronaldo.



Memo asegura que aún puede aportar y su nombre ya suena fuerte rumbo a 2026.#México… pic.twitter.com/9cHZUBcjiR — Patricia Estrada (@estradapaty) May 9, 2026

Reportará de sábado a lunes en el CAR

El arquero, que en su última temporada en Europa estuvo en el AEL Limassol, reportará entre sábado y lunes en el CAR, para ponerse a las órdenes de Javier Aguirre.

Ochoa trabajará con Tala Rangel, Carlos Acevedo y el sparring Oscar García, por lo que habrá cuatro arqueros, aunque ya definidos los tres que serán parte de la lista final de 26 futbolistas para el Mundial.