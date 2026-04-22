Memo Ochoa se mandó tremendo error y AEL fue eliminado de la Copa en Chipre

El veterano arquero quiso despejar una pelota, se la tapó el delantero y fue gol

Guillermo Ochoa irá a su sexto Mundial con México a sus 41 años, pero lo hará bajo muchas críticas gracias a errores como el que cometió este miércoles en las semifinales de la Copa de Chipre.

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El veterano arquero quiso despejar una pelota en el área chica, pero se tardó demasiado y el delantero brasileño Lelé, del Pafos, le tapó la pelota y esta terminó metiéndose en su portería.

Ese fue el segundo gol del Pafos en la semifinal de vuelta ante AEL, con lo que la escuadra que fungió como local en este duelo ya no perdió la ventaja.

Claramente los mejores años de Memo ya pasaron y, si bien no va a ser titular con México, este tipo de errores no le abonan al guardameta, quien es probable se retire después de la Copa del Mundo.

AEL Limassol quedó eliminado de la Copa de Chipre, porque Pafos le ganó 3-1 la vuelta (5-2 global); antes del gol de Lelé al 56′, el también brasileño Jajá puso el primero del Pafos en el tiempo agregado del primer tiempo.

Por AEL, había marcado Milosavijevic al 44′ en lo que era el 0-1; tras el empate del Pafos, vino el error de Memo que puso a su equipo en desventaja y después el local sentenció el marcador al 88′ con el 3-1 por medio de Vlad Dragomir.

De esta manera, Guillermo Ochoa fue factor para que AEL quedara fuera de la Copa de Chipre, ya en sus últimos juegos en ese club.