Memote Martínez a demostrar su llamado al Mundial: “Por algo estoy en Selección”

El delantero de Pumas fue la gran sorpresa en la lista de convocados de la Liga MX al Mundial; habló de lo que conversó con Efraín Juárez

La gran sorpresa de los convocados de la Liga MX a la Selección Mexicana para el Mundial, sin lugar a dudas es Guillermo Martínez.

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El delantero de los Pumas habló este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento y expresó sus sensaciones por ser considerado por Javier Aguirre.

El artillero es un hombre muy religioso, porque cada vez que habla en su palabra está Dios constantemente, así que por ello sabe que tiene una misión por cumplir en el Tricolor.

“Por algo estoy en Selección”

El Memote entiende perfectamente su rol en esta Selección Nacional. Sabe que por delante de él como delantero centro, al menos están tanto Raúl Jiménez y Armando González e inclusive Santiago Giménez, si bien este último incluso puede no llegar al Mundial.

Sin embargo, a Guillermo lo llamó el Vasco a la concentración premundialista y él lo tiene muy claro: donde lo quieran usar ahí va a estar el delantero de casi dos metros de estatura.

“Los tiempos de Dios son perfectos y por algo estoy aquí. Siempre lo he dicho: estoy al servicio de lo que la Selección necesite. La parte que me toque, la haré de la mejor manera y encantado, porque amo este país, amo lo que representa México, amo todo lo que implica”, dijo.

Efraín Juárez le dijo que disfrute al Tri

El atacante tuvo que dejar a los Pumas previo a la Liguilla, lo cual dejó al equipo del Pedregal prácticamente sin opciones de cambio en ataque, ya que Memote era el primer cambio que tenía Efraín Juárez para refrescar su delantera.

Pero eso tiene que quedar a un lado para Martínez, quien reveló lo que platicó con el técnico auriazul sobre ir al Tricolor y más para un Mundial.

“La plática que tuve con Efra fue muy positiva. Él me deseó mucho éxito. Sabíamos del entorno que se estaba viviendo a nivel del club, y sabíamos que venir a Selección es algo inimaginable.

“Me dijo que lo disfrutara mucho, que el profesionalismo que estaba demostrando allá en Pumas lo llevara acá. Y así ha sido, porque me considero una persona muy responsable. Sé dónde estoy parado y sé lo que implica vestir esta camiseta. No es solamente una playera, es un país, y eso conlleva mucha responsabilidad”, precisó.

Aguirre demanda perfección

Por último, el Memote habló de cómo han sido estos primeros entrenamientos de la concentración premundialista y las exigencias de Javier Aguirre con su cuerpo técnico.

“Javier también nos lo ha hecho muy notorio porque se le nota en la sangre lo que está viviendo en esta Copa del Mundo. Creo que desde que inició la concentración arrancamos con ese espíritu, Javier demanda mucha perfección y tenemos que estar al servicio de eso. No estamos representando a cualquier país, representamos a un país muy grande y lo tenemos que llevar a lo exponencial.

La Selección Mexicana continúa sus entrenamientos de cara al juego amistoso ante Ghana que se efectuará el próximo 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Posteriormente, el 30 enfrentará a Australia en Pasadena y el 4 de junio a Serbia en Toluca con lo que cerrará su preparación previo al debut ante Sudáfrica el 11 de junio.