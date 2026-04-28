Memote Martínez siempre tuvo fe de ir al Mundial: “Nunca sabes cuándo te cambia la vida”

El delantero habló a su salida de Cantera y dijo que ahora debe enfocarse en la Selección, ya que no jugará la Liguilla con Pumas

Un grano de esperanza y de fe es lo que a veces se necesita para hacer realidad los sueños. Y eso es lo que mantuvo siempre Guillermo Martínez hasta que este lunes supo que irá a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

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El muy alto delantero de los Pumas, dio sus primeras impresiones de su llamado este jueves, al momento de salir de Cantera donde entrenó con normalidad con el equipo, pensando en el inicio de la Liguilla.

El Memote habló de que por más complicada y distante luzca una posibilidad de cumplir un sueño, nunca hay que perder la fe, ni siquiera en el último momento, porque es justo ahí donde a partir de ahora le ha cambiado la vida.

“Hay que tener mucha resiliencia, mucha fe. Sobre todo eso es lo más importante. Yo totalmente lo adjudico a eso: a tener fe en Dios, al trabajo, al hecho de nunca bajar los brazos.

“Porque uno nunca sabe cuándo te puede cambiar la vida. Y sobre todo porque no fue nada fácil. Hubo muchos momentos donde se pudo haber flaqueado. Pero siempre tengo ese gran respaldo de mi familia que me ha sacado siempre adelante y también se los quiero agradecer a ellas (sus hijas y esposa), principalmente, porque sin ellas tampoco podía ser posible”, dijo a su salida de Cantera.

“No hay nada más grande que tu país”

Con 31 años, Guillermo Martínez jugará el que muy probablemente sea su único Mundial, luego de un proceso con Javier Aguirre en el que antes había recibido siete convocatorias, jugado en tres partidos (dos de ellos amistosos) y un total de 45 minutos.

Si bien su llamado es la gran sorpresa en esta lista, ahora que ya está dentro, el atacante lo dejará todo por hacer su propia historia con el Tri y más en una Copa del Mundo.

“Estoy muy contento junto con mi familia, es algo que desde chico sueñas (ir a un Mundial). Como siempre lo he dicho, gracias a Dios se nos dieron estas cosas, esta oportunidad. Y qué mejor que representar a tu país, que tanto amas.

“En lo personal, agradecer también la confianza de Javier (Aguirre) y mi entrega total para la Selección. No hay nada más grande que representar a tu país.

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Por último, el delantero de los Pumas se irá de descanso estos días y no jugará la Liguilla con el conjunto universitario, ya que FIFA obliga a la Selección a darle días de descanso a los jugadores antes de la larga concentración de seis semanas previo al Mundial.

“Me toca ahorita ya enfocarme (en Selección) para darlo todo, porque es con lo que toda persona sueña”, finalizó el delantero de 1.90 metros de estatura.