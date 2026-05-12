Memphis Grizzlies informan la muerte de Brandon Clarke a los 29 años

El jugador de la NBA, Brandon Clarke, exala-pívot de los Memphis Grizzlies, falleció a los 29 años tras una carrera marcada por talento, lesiones y recientes problemas personales

Brandon Clarke, el ala-pívot de origen canadiense que durante siete temporadas vistió la camiseta de los Memphis Grizzlies, ha fallecido a la edad de 29 años. La organización que lo vio crecer y que lo adoptó como uno de los suyos, dio a conocer la devastadora noticia que ha cimbrado a la NBA.

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“Nos duele profundamente la trágica pérdida de Brandon Clarke”, dijo el equipo del Oeste en el comunicado oficial para informar al respecto. “Brandon fue un compañero excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis jamás será olvidado. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”.

Aún no se ha anunciado la causa de la muerte, pero el vacío que deja es tan grande como el silencio que lo rodea. Clarke había llegado a la liga luego de seleccionado en el puesto 21 del Draft de 2019 por los Oklahoma City Thunder, pero fue traspasado casi de inmediato a Memphis, donde encontraría un hogar.

Nacido en Canadá, pasó por San Jose State antes de transferirse a Gonzaga, donde jugó una temporada inolvidable tras haberse tomado un año sin competir en 2017-2018. Su camino nunca fue recto, pero su talento siempre fue evidente.

En su temporada de novato, Clarke se ganó un lugar en el corazón de la afición y en las rotaciones del equipo. Promedió 12.1 puntos y 5.9 rebotes en 58 partidos durante la campaña 2019-2020, acortada por la pandemia. Fue incluido en el Equipo Ideal de Novatos de la NBA y terminó cuarto en la votación al Novato del Año. Aquel jugador de energía inagotable, de saltos imposibles y de sonrisa perpetua, parecía destinado a ser parte del núcleo joven que llevaría a Memphis a la cima.

Pero el deporte es también una sucesión de obstáculos. En las últimas dos temporadas, Clarke lidió con varias lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas durante largos periodos. Esta temporada apenas pudo jugar en dos partidos. Su cuerpo, alguna vez tan explosivo, empezaba a delatar el desgaste de tantos esfuerzos.

Hace apenas un mes, fue arrestado en Arkansas y enfrentó múltiples cargos, entre ellos exceso de velocidad y posesión de drogas. Los registros penitenciarios en línea indicaron que el Departamento del Sheriff del Condado de Cross lo arrestó a la 1:03 p.m., hora local, por cargos que incluían huir o exceder el límite de velocidad, tráfico de sustancias controladas, posesión de sustancias controladas y adelantamiento indebido.

Ese episodio, sumado a la lesión que puso fin a su temporada en diciembre —una distensión de grado 2 en la pantorrilla derecha sufrida en el primer cuarto del partido en casa contra los Washington Wizards—, había ensombrecido lo que alguna vez fue una carrera prometedora. La agencia que representaba al jugador, Priority Sports, confirmó el fallecimiento minutos después.

“Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Brandon Clarke. Todos lo queríamos mucho, al igual que a todos aquellos cuyas vidas tocó. Era una persona de gran corazón, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos y familiares. Sentimos un profundo dolor al pensar en su madre, Whitney, en toda su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo”, comentó la empresa.

“Desde la preparatoria hasta la Universidad Estatal de San José, pasando por Gonzaga y los Grizzlies, Brandon dejó huella en todos los que formaron parte de su vida. Todos querían a BC porque siempre estaba ahí, el amigo más comprensivo que uno pudiera imaginar. Era único por la alegría que transmitía a todos los que lo rodeaban. Es imposible expresar con palabras cuánto lo vamos a extrañar”, continuó.

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que Clarke era considerado una de las piezas más infravaloradas de la liga. Su eficiencia en la pintura, su capacidad para terminar cerca del aro y su defensa versátil lo convertían en un favorito de los analistas. Los Grizzlies confiaban en él como un pilar de su segunda unidad, y cuando estuvo sano, rara vez defraudaba. Ahora, mientras la causa de la muerte no sea revelada, las especulaciones quedarán en el aire.