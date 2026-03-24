Lionel Messi rompe un récord histórico que pertenecía a Pelé y reafirma su grandeza en el futbol mundial. Conoce los detalles de esta hazaña

La leyenda de Lionel Messi continúa creciendo. El astro argentino volvió a brillar con el Inter Miami, donde fue pieza clave en una nueva victoria que reafirma su impacto dentro del equipo y en el futbol mundial.

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Un récord que pertenecía a Pelé

En este partido, Messi no solo fue determinante, sino que también logró romper una marca histórica que pertenecía a Pelé, consolidándose aún más como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Con un espectacular gol de tiro libre, el argentino alcanzó las 71 anotaciones de falta directa en su carrera, superando las 70 que había conseguido Pelé, una cifra que durante años parecía inalcanzable.

Entre los mejores especialistas del mundo

Este nuevo logro coloca a Messi entre los máximos especialistas en tiros libres de la historia, acercándose al récord absoluto que ostenta Juninho Pernambucano, reconocido por su efectividad en este tipo de jugadas.

El tanto no solo tuvo valor histórico, sino también deportivo, ya que fue fundamental en la remontada del Inter Miami, demostrando que Messi sigue siendo decisivo incluso en la etapa final de su carrera.

Más de 900 goles en su carrera

Además del récord, el argentino alcanzó la impresionante cifra de más de 900 goles como profesional, un registro reservado únicamente para los más grandes en la historia del futbol.

Su rendimiento en la MLS continúa siendo sobresaliente, manteniendo una racha goleadora constante y elevando el nivel competitivo de la liga, donde sigue siendo el principal protagonista jornada tras jornada.