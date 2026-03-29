Meta agraria de Sheinbaum: 150 mil títulos para mujeres en el país

La presidenta reportó cerca de 30 mil títulos agrarios entregados, como parte de una política nacional orientada a garantizar acceso pleno a derechos ejidales y comunales.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en el país ya suman cerca de 30 mil títulos agrarios entregados a mujeres y que la meta nacional asciende a 150 mil, con el propósito de consolidar el acceso a derechos ejidales y comunales.

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En Topilejo, Tlalpan, la mandataria explicó que esta estrategia busca corregir una exclusión histórica en la tenencia de la tierra, donde durante décadas las mujeres quedaron al margen de la titularidad agraria, pese a no existir impedimentos legales para su participación.

Desde el Parque Las Maravillas, sostuvo que el avance hacia la meta implica una política de alcance nacional que articula dependencias federales y autoridades locales, con el objetivo de regularizar la propiedad y fortalecer la seguridad jurídica de mujeres en comunidades rurales.

La presidenta vinculó la entrega de títulos con el fortalecimiento de ejidos y comunidades, al señalar que el reconocimiento legal de la propiedad permite a las beneficiarias participar en decisiones colectivas, acceder a apoyos productivos y consolidar su papel en estructuras agrarias.

Destacó que el programa forma parte de una agenda más amplia de derechos para las mujeres, que incluye el reconocimiento del trabajo en el hogar, el sistema de cuidados y la participación en distintos ámbitos sociales y económicos.

La titular del Ejecutivo subrayó que la meta de 150 mil títulos representa un proceso de transformación en la distribución de derechos en el campo mexicano, donde las mujeres históricamente tuvieron presencia activa sin reconocimiento formal.

Asimismo, planteó que la política agraria se vincula con la preservación del territorio, especialmente en zonas de conservación donde comunidades mantienen actividades productivas y ambientales frente a la expansión urbana.

Ante habitantes de Tlalpan, recordó su trayectoria en la zona de conservación ecológica y subrayó la resistencia de comunidades y ejidos frente al avance de la mancha urbana, que presiona territorios agrícolas, bosques y zonas productivas.

La mandataria reiteró que la entrega de títulos forma parte de una agenda para garantizar derechos de las mujeres, al señalar que históricamente se les negó el acceso a la propiedad agraria pese a no existir impedimento legal.