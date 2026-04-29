Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad no operarán del 1 al 3 de mayo. | Foto: Cuartoscuro.com

San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto no operarán del 1 al 3 de mayo; Portales y Nativitas cerrarán desde la noche del 30 de abril por tiempo indefinido

El Metro CDMX informó que del viernes 1 al domingo 3 de mayo las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, de la Línea 2, permanecerán cerradas y sin servicio para los usuarios, mientras que desde la noche del jueves 30 de abril y hasta nuevo aviso también suspenderán operaciones las estaciones Portales y Nativitas.

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La interrupción no será total, pero sí modificará de forma importante el recorrido habitual. Durante esos días, la línea operará dividida en dos tramos: uno que irá de Tasqueña a Xola y otro de Cuatro Caminos a Pino Suárez, lo que dejará sin conexión directa la parte central del trayecto.

El viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo la Línea 2 funcionará en dos tramos: Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez. pic.twitter.com/MviZSIeekI — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 29, 2026

Alternativas

Para cubrir ese vacío, el traslado entre Xola y Pino Suárez se realizará mediante unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, que funcionarán como apoyo en superficie para mantener la movilidad en la zona afectada.

Los autobuses RTP brindarán servicio en el trayecto de las estaciones que se encuentran cerradas. | Foto: Cuartoscuro.com

Horario Linea 2 Metro CDMX

El horario de servicio se mantendrá sin cambios: el viernes 1 y el domingo 3 de mayo el Metro operará de 7:00 a 24:00 horas, mientras que el sábado 2 lo hará de 6:00 a 24:00 horas.

Aviso de cierre estaciones Portales y Nativitas Línea 2.

En paralelo, el cierre de Portales y Nativitas se extenderá más allá de ese fin de semana, ya que en ambas estaciones se intervendrán los andenes de arribo, lo que impide cualquier operación con pasajeros hasta nuevo aviso.

Se pide la comprensión del público usuario por las modificaciones en el servicio en esta etapa de obras, que se realizan para mejorar sustancialmente el servicio de la Línea 2, con obras que perdurarán más allá del Mundial de Futbol. — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 29, 2026

Señaló que las modificaciones forman parte de un proceso de rehabilitación integral en la Línea 2, con el que se busca mejorar las condiciones de operación y la infraestructura del servicio ante la demanda prevista en los próximos años, en particular rumbo al Mundial de Futbol de 2026.

Continúan las obras de cambio y mantenimiento de la línea 2 del Metro CDMX. | Foto: Cuartoscuro.com

El Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX, precisó, finalmente, que el viernes 1 y el domingo 3 se permitirá el ingreso de bicicletas en toda la red, como parte del programa “Tu Bici viaja en Metro”.