El director del STC Metro, Adrián Rubalcava, informó que el programa tiene un módulo permanente de atención psicológica en la estación Juárez de la Línea 3 y módulos itinerantes

Un total de 887 casos de apoyo emocional han sido atendidos en la red del Metro CDMX desde la creación del programa Salvemos Vidas en 2016. De ellos, 14 corresponden a intervenciones realizadas en lo que va del año para brindar contención a personas que atraviesan crisis emocionales, informó el director general del organismo, Adrián Rubalcava Suárez.

Como parte de las medidas para reforzar la prevención y la atención en materia de salud mental dentro de la red, dijo que el Metro mantiene un módulo permanente de atención psicológica del programa Salvemos Vidas en la estación Juárez de la Línea 3, donde las personas usuarias pueden recibir orientación profesional de manera gratuita.

Rubalcava Suárez dijo que además del módulo permanente, el programa también cuenta con módulos itinerantes que se instalan en distintas estaciones de la red con el objetivo de ampliar la cobertura de atención.

Durante esta semana, uno de estos módulos fue instalado en la estación Impulsora de la Línea B, donde la atención se brinda de 12:00 a 19:00 horas con la participación de especialistas del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, de los Centros de Integración Juvenil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El espacio de atención permanente se ubica en el primer piso del edificio oriente de la estación Juárez, sobre avenida Balderas número 58, en la colonia Centro. En este sitio, personas que requieren apoyo psicológico pueden acudir para recibir atención de especialistas en salud mental.

En caso de ser necesario, quienes acuden al módulo pueden ser canalizados a servicios psiquiátricos de primer, segundo o incluso tercer nivel, de acuerdo con la valoración de los profesionales que brindan la atención y opera de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 18:00 horas y está dirigido a personas que atraviesan momentos de tristeza, depresión u otras situaciones emocionales.