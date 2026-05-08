Clara Brugada reiteró que el Metro requiere una renovación total por el desgaste de su infraestructura

Con más de 50 años de operación y ante el desgaste acumulado en su infraestructura, el Metro CDMX entrará a una nueva etapa de renovación integral en la Ciudad de México, luego de que el Gobierno capitalino anunció que, tras el Mundial de 2026, iniciará la modernización completa de la Línea 3, mientras continúan las intervenciones en otras rutas de la red.

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Al hablar sobre movilidad durante la entrega de créditos y escrituras de vivienda en la Utopía Mixiuhca, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que el Metro ya no requiere únicamente mantenimiento, sino una renovación total de sus líneas debido a la antigüedad del sistema y al nivel de deterioro que enfrenta.

“Nuestro Metro tiene más de 50 años y ya no le basta un mantenimiento, necesita renovación completa“, afirmó la mandataria, quien recordó que la Línea 1 ya fue intervenida y adelantó que este año continuarán trabajos de mejora en la Línea 2, mientras que después del Mundial arrancará la rehabilitación integral de la Línea 3.

“Va a quedar preciosa la Línea 3 del Metro”, sostuvo Brugada Molina, al señalar que las obras implican inversiones multimillonarias para renovar infraestructura, instalaciones eléctricas, vías y sistemas de operación.

En Vivo | Acompáñame a la entrega de escrituras y crédito de vivienda. https://t.co/LXpwA5jt2r — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 7, 2026

Al señalar que cada viaje del Metro tiene un costo real de 13 pesos, aunque la tarifa para los usuarios se mantiene en cinco pesos, Clara Brugada Molina afirmó que el Gobierno capitalino subsidia cada traslado y descartó cualquier incremento al pasaje, al considerar que un aumento “es un golpe al estómago del pueblo trabajador”.

La jefa de Gobierno vinculó además la estrategia de movilidad con la expansión del sistema Cablebús en zonas de difícil acceso y adelantó que actualmente se construyen tres nuevas líneas: una que conectará Álvaro Obregón y Magdalena Contreras con Mixcoac; otra que irá desde las partes altas de Tlalpan hasta Metro Universidad; y una más que conectará Tláhuac con Milpa Alta.

Asimismo, anunció que los siguientes proyectos de Cablebús serán desarrollados en Xochimilco y Cuajimalpa, con el objetivo de reducir tiempos de traslado para habitantes de zonas alejadas de la ciudad.

Brugada Molina sostuvo que el Cablebús busca atender principalmente a población que vive en zonas altas y alejadas, donde miles de personas tardan hasta dos o tres horas en trasladarse diariamente.

“Queremos que la gente que vive muy lejos se beneficie con este transporte”, expresó la mandataria, quien definió al Cablebús como “el mejor transporte del mundo para los que menos tienen“.