Mexicana Andrea Ostos regresa al Riviera Maya Open at Mayakoba 2026 por invitación

El Riviera Maya Open at Mayakoba demuestra una vez más su compromiso con el golf nacional al invitar a otra mexicana más a su lista de protagonistas. Andrea Ostos ha sido confirmada como sponsor invite, por lo que se integrará a un field que reúne a varias de las mejores jugadoras del mundo en el único torneo de la LPGA Tour en América Latina.

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Su incorporación no solo refuerza la presencia local, sino que también proyecta el crecimiento de una nueva generación que busca consolidarse en la élite del golf internacional. A sus 25 años, Ostos llega con mayor experiencia, madurez competitiva y la certeza de que Mayakoba puede ser el escenario de su consolidación.

La historia de Andrea Ostos comenzó en Chihuahua, donde a los 10 años tomó un palo de golf por primera vez. Desde entonces, construyó una trayectoria sólida, con cuatro Campeonatos Mundiales Juveniles, un destacado lugar 18 en el US Kids World Championship, y una beca para competir en Estados Unidos.

En 2018, inició su carrera en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) dentro de la División I de la NCAA. Tras cinco años en el máximo nivel colegial, dio el salto al profesionalismo. En abril de 2025, disputó torneos del Annika Women’s All Pro Tour (WAPT) y debutó en el Riviera Maya Open at Mayakoba 2025. Ahora, regresa con otra mentalidad.

El 2026 ha sido un año de crecimiento para Ostos en el Epson Tour, antesala de la LPGA. Logró top 40 en el Florida’s Natural Charity Classic, superó el corte en el IOA Golf Classic y cerró dentro del top 50 en el Atlantic Beach Classic, mostrando una evolución constante en su juego.

Estos resultados reflejan mejoras en precisión desde el tee y juego corto, claves para competir en El Camaleón, uno de los campos más exigentes. “He trabajado mucho en mantenerme paciente y confiar en mi proceso”, señaló la mexicana, destacando también su fortaleza mental y toma de decisiones.

Con la incorporación de Ostos, el torneo fortalece un field con figuras como Nelly Korda, Lydia Ko, Nataliya Guseva y Gaby López, además de talentos emergentes como Isabella Fierro, Maria Fassi, Clarisa Temelo y María José Marín.

El Riviera Maya Open at Mayakoba se disputará del 30 de abril al 3 de mayo, con 144 jugadoras, 72 hoyos y una bolsa de 2.5 millones de dólares, consolidándose como uno de los eventos más importantes del golf en la región.