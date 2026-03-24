Mexicana Gabriela Jáquez y UCLA se meten al ‘Sweet 16’ femenil de la NCAA

La jugadora azteca fue titular y aportó 10 puntos, 7 rebotes y 2 robos de balón en 34 minutos de acción

La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde milita la jugadora mexicana Gabriela Jáquez, avanzó a la ronda del ‘Sweet Sixteen’ del torneo de basquetbol femenil de la NCAA, luego de vencer por paliza de 87-68 a Oklahoma State en la segunda ronda del ‘March Madness’ (March Madness).

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Gaby Jáquez saltó como titular a este importante partido y cumplió un buen papel, como ya es habitual con las ‘Bruins’, donde aportó 10 puntos, 7 rebotes y 2 robos de balón en 34 minutos de acción.

Gabriela Jáquez es hermana del jugador del Miami Heat de la NBA, Jaime Jáquez Jr., quien también surgió de la UCLA.

Pero fue su compañera de equipo, Lauren Betts, quien estuvo imparable a la ofensiva, pues fue la máxima anotadora del partido con 35 unidades, que le valieron ser reconocida como la Jugadora del partido, además de implantar una nueva marca personal.

La centro añadió 9 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y 1 bloqueo a su estadística final.

Gianna Kneepkens colaboró con 15 puntos y Kiki Rice tuvo otros 10 puntos para un partido redondo de UCLA.

Por el equipo de las Cowgirls tuvieron en la canadiense Achol Akot a su máxima anotadora con 23 unidades.

UCLA inclinó la balanza a su favor desde el primer cuarto, el cual ganaron por paliza de 21-6, y Oklahoma ya no se pudo levantar a pesar de que en los tres periodos restantes jugaron de tú a tú con las Bruins.

Este es el cuarto viaje consecutivo que el equipo californiano logra en el March Madness y ahora su próximo rival será la University of Minnesota, que eliminó a Ole Miss.

El partido entre ambas escuelas se jugará el viernes 27 de marzo en Sacramento.