Mexicano Alan Uribe es campeón de la Copa Abierta de Muaythai Antalya 2026

Alan Uribe se ha proclamado campeón de la Copa Abierta de Muaythai Antalya 2026. La Bandera de México ondeó en lo más alto de Turquía, luego de que el peleador mexicano se impusiera tras hilar tres victorias, con las que aseguró la medalla de oro.

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El camino hacia la gloria no fue sencillo para Uribe, cuya primera victoria ocurrió el jueves, la segunda el sábado, así como la tercera y definitiva el domingo. La presea dorada de Alan no fue la única para el país azteca en dicho certamen, ya que Marlon Jiménez subió al tercer lugar del podio, tras arrancar con una victoria y caer en un cerrado duelo dentro de las semifinales.

Gracias a estos resultados, el muaythai mexicano sigue ganando adeptos para ser considerado uno de los mejores en el panorama internacional, en el que ya figura por la bicampeona del mundo y monarca de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, Laura Burgos.

Al igual que sucedió con Burgos, el crecimiento y desarrollo de Uribe y Jiménez, ambos medallistas mundiales juveniles 2025, es fruto de su esfuerzo y sacrificio por llegar a la élite de su disciplina.