Mexicano Karim López confirma que será elegible para el Draft 2026 de la NBA

Se tiene proyectado que el basquetbolista nacido en Hermosillo, Sonora, sea elegido en la primera ronda del Draft, lo que lo convertiría en el primer mexicano en la historia en ser elegido en esa posición

El basquetbolista mexicano Karim López confirmó que será elegible para el Draft 2026 de la NBA, el cual se llevará a cabo al terminar la actual temporada, a finales del mes de junio. De acuerdo con reportes de la prensa especializada de Estados Unidos, se tiene proyectado que López Mondaca sea elegido en la primera ronda, lo que lo convertiría en el primer jugador nacido en México en ser escogido en esa fase.

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Hay que recordar que el chihuahuense Eduardo Nájera también fue elegido para jugar en la NBA vía Draft, pero fue seleccionado por los Houston Rockets y traspasado a los Dallas Mavericks en la segunda ronda.

“Siempre ha sido mi sueño y mi meta jugar en la NBA, sinceramente, desde que tengo memoria. Tenía unos cinco años y hacía dibujos de mí mismo jugando en la NBA… Es muy especial estar en esta posición ahora mismo”, declaró el nacido en Hermosillo, Sonora a la cadena ESPN.

Karim, que cumplirá 19 años el próximo 12 de abril, promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes y un 49% de acierto en tiros de campo esta temporada en 25.6 minutos por partido con los New Zealand Breakers en la liga de basquetbol de Australia (NBL).

🗣️ "HE DECIDIDO QUE ME DECLARO ELEGIBLE PARA EL DRAFT DE 2026"



El mexicano Karim López da la exclusiva en Sportscenter 🇲🇽



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El delantero de 2.06 metros de altura ha sido reconocido por su gran habilidad en el perímetro, además estableció varias marcas para los jugadores del programa NBL Next Stars, los cuales tienen la oportunidad de ser elegibles para el NBA Draft, incluyendo el récord de puntos en una sola temporada con un total de 358 puntos en sus 30 partidos como titular. Igualó el récord de Alex Toohey, seleccionado en el draft de 2025, en robos y tapones totales con 66.

“(La NBL) me brindó mucho aprendizaje durante estos dos años, un gran capítulo de mi vida. Creo que una vez que estuve completamente recuperado (lesión de espalda) esta temporada despegó en la dirección correcta. Obviamente, me hubiera gustado llegar a los playoffs, pero ganar la Copa Ignite fue algo muy importante. Estoy muy contento con la experiencia que adquirí y con toda la preparación”, agregó Karim.

Los visores de la NBA se han sentido atraídos por la combinación de la estatura de López, su habilidad con el balón, su capacidad para crear jugadas y su fortaleza mental, una mezcla de cualidades que los equipos suelen buscar en el Draft. Su tiro exterior y su explosividad física son aspectos que debe mejorar de cara al proceso previo, de acuerdo con los especialistas.

“Quiero mostrarles a los equipos de la NBA quién soy. Jugar en una liga profesional no es fácil. Pero siento que hay cosas que la gente aún no ha visto”, aseguró el mexicano.

Karim López nació el 12 de abril de 2007 en Hermosillo, Sonora; es hijo del exjugador de la selección mexicana, Jesús Hiram López. Se mudó a España a los 14 años para unirse al club Joventut Badalona antes de fichar por los Breakers en 2024.

“Uno de mis objetivos es llegar a los jóvenes en México. Intento impulsar el deporte e inspirar a atletas y personas en general a perseguir sus sueños. Demostrarles que no importa de dónde vengas”, finalizó.