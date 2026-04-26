Mexicano Rodrigo González se cuelga el bronce en el Ironman 70.3 Lima 2026

El mexicano Rodrigo González ganó bronce en el Ironman 70.3 Lima tras una exigente competencia rumbo al Mundial en Niza

Rodrigo González se colgó el bronce en el Ironman 70.3 Lima tras una competencia exigente. El triatleta mexicano cruzó la meta en 3:51:17 horas, dejando el máximo esfuerzo en cada kilómetro de una prueba que exigió hasta el límite.

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Su actuación se convirtió en uno de los momentos más destacados de una jornada que reunió a más de mil 200 competidores de distintos países en Playa Agua Dulce, Perú, punto de salida y llegada de esta prueba que incluyó 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21.1 km de carrera.

La competencia, celebrada por séptima vez en el país andino, no solo ofreció emociones y alto rendimiento, sino también clasificación internacional, ya que los participantes buscaron uno de los cupos al Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 que se disputará en Niza, Francia.