Mexicanos aportan 2.3 billones de dólares al PIB de EU

Ana Valdez, de Latino Donor Collaborative, señaló que el 69% de los mexicanos tiene empleo, por encima del promedio general

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, dedicada a la comunidad mexicana en el exterior, se reveló que los 38 millones de personas de origen mexicano en EE. UU. (inmigrantes y descendientes) presentan un alto índice de movilidad económica.

“Cuando vemos el nivel total de porcentaje de crecimiento del PIB americano, el crecimiento del PIB mexicano es el doble de grande”, afirmó Ana Valdez.

LEE ADEMÁS: Díaz Ayuso cancela gira en México; acusa boicot de Sheinbaum

Puntos clave del peso económico mexicano:

Ocupación Laboral: La tasa entre mexicanos es del 69% , superando el promedio general estadounidense del 63%.

La tasa entre mexicanos es del , superando el promedio general estadounidense del 63%. Consumo Interno: El gasto de los mexicanos representa 1.5 billones de dólares dentro de la economía de EE. UU.

El gasto de los mexicanos representa dentro de la economía de EE. UU. Emprendimiento: Los latinos crean el 36% de los nuevos negocios en Estados Unidos, con una mayoría liderada por mexicanos.

Héroes y heroínas de la economía binacional La presidenta Claudia Sheinbaum calificó a los connacionales como “héroes y heroínas”, destacando que fortalecen ambas economías. Señaló que la relación bilateral se sostiene en esta comunidad que, a pesar de haber salido del país por falta de oportunidades en el pasado, mantiene lazos inquebrantables con México.

“Son personas honestas, trabajadoras, con una cultura de esfuerzo y al mismo tiempo de comunidad”. Claudia Sheinbaum

Valdez atribuyó el cambio positivo en las cifras a la reducción de flujos migratorios en la última década y al crecimiento de familias nacidas en suelo estadounidense, quienes ahora ocupan sectores estratégicos más allá de la agricultura y los servicios básicos, ampliando su capacidad de consumo y presencia empresarial.