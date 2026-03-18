Mexicanos irrumpen en el ‘March Madness’ de la NCAA

Cuatro mexicanos destacan en el March Madness 2026, el torneo más importante del basquetbol universitario de la NCAA

La ‘locura’ de marzo está en marcha con el torneo estadounidense de basquetbol universitario más importante de ese país, organizado por la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

TE PUEDE INTERESAR: Keylor Navas ya tendría oferta de renovación con Pumas, pero también de MLS y España

Las 68 mejores quintetas del baloncesto colegial disputarán uno de los títulos más codiciados del deporte norteamericano y esta edición será particularmente especial porque tendrá su toque mexicano.

Y es que serán cuatro mexicanos quienes participen en este March Madness, donde todo puede pasar.

Orgullo regiomontano

Víctor César Valdés Banda, nacido en Monterrey, vive su tercer año con los Troy Trojans, donde ha sido pieza clave para conquistar el campeonato de la Sun Belt y asegurar su lugar en el torneo.

El mexicano registra 14.8 puntos, 4 rebotes y 4.6 asistencias, y disputará su segundo March Madness.

Foto: Víctor Valdés

Hijo de leyenda

Otro representante es Gicari Harris, hijo del exjugador de la NBA Glenn Robinson, quien forma parte de los Purdue Boilermakers, equipo clasificado como segundo sembrado en su región.

El ‘Joker mexicano’

También destaca Robbie Ávila, de los Saint Louis Billikens, quien ha sido comparado con Nikola Jokic por su estilo de juego, ganándose el apodo de ‘Mexican Joker’.

Fue nombrado Jugador del Año en la Atlantic 10 tras promediar 12.9 puntos, 4.5 rebotes y 4.1 asistencias.

Foto: Robbie Ávila

Presencia femenil

En la rama femenil sobresale Gabriela Jáquez, jugadora de UCLA y parte de la selección mexicana, quien ha sido clave para que su equipo llegue como cabeza de serie número 1.

Favoritos al título

En la rama varonil, los Florida Gators parten como favoritos tras una gran racha, mientras que en la femenil, las UConn Huskies buscan el campeonato con un impresionante récord de 34-0.