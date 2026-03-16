Revive cómo fueron las históricas inauguraciones de los Mundiales de 1970 y 1986 en el Estadio Azteca, dos momentos que marcaron la historia del fútbol en México

Faltan 87 días para que inicie la Copa del Mundo de 2026, uno de los eventos deportivos más esperados del planeta. En esta ocasión, México será el encargado de albergar el partido inaugural, marcando un momento histórico para el futbol nacional y para los aficionados que esperan con entusiasmo el arranque del torneo.

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Por tercera ocasión en la historia, México y el Estadio Azteca —que durante el torneo llevará el nombre de Estadio Ciudad de México— tendrán el honor de organizar el primer partido de un Mundial de la FIFA. Este recinto emblemático, conocido como el Coloso de Santa Úrsula, volverá a ser protagonista en la máxima fiesta del futbol.

México vs Sudáfrica en el partido inaugural

El jueves 11 de junio de 2026, la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. El duelo tendrá un significado especial, ya que repetirá el enfrentamiento que abrió el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando ambos equipos empataron 1-1 en el Soccer City de Johannesburgo.

Así fue la inauguración del Mundial México 1970

La inauguración del Mundial de México 1970 se realizó el 31 de mayo en el Estadio Azteca, ante casi 110 mil aficionados. En aquel partido, México enfrentó a la Unión Soviética, en un encuentro que terminó 0-0, pero que pasó a la historia por varias razones importantes.

Ese torneo marcó la primera vez que se mostró una tarjeta amarilla en una Copa del Mundo, además de permitir cambios tácticos durante el partido, ya que anteriormente las sustituciones solo se realizaban si un jugador se lesionaba. También fue el primer Mundial transmitido por televisión a color, lo que lo convirtió en un evento histórico para la televisión deportiva.

La inauguración del Mundial México 1986

En el Mundial de México 1986, la inauguración también se celebró en el Estadio Azteca, el 31 de mayo, con la presencia de más de 100 mil espectadores. El evento incluyó danzas folclóricas y presentaciones culturales, pensadas especialmente para la transmisión televisiva a nivel internacional.

A diferencia de 1970, la Selección Mexicana no jugó el partido inaugural. El primer encuentro fue Italia vs Bulgaria, que terminó 1-1, mientras que el Tri debutó días después con una victoria 2-1 ante Bélgica, comenzando así su participación en aquella histórica Copa del Mundo.