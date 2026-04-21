MÉXICO 70: El primer Mundial como anfitrión; el partido del siglo y el 3er título de Brasil

Nuestro país se convirtió en el primero en albergar unos Juegos Olímpicos y una Copa del Mundo de manera consecutiva

Hace 56 años en 1970, México se convirtió por primera vez en la historia en anfitrión de una Copa del Mundo, lo cual se repitió 16 años después en la edición de 1986 y que se volverá a vivir en este 2026.

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La historia de nuestro país como el que más veces ha albergado a la máxima justa futbolística, comenzó hace más de cinco décadas y si bien cada candidatura ha tenido sus peculiaridades para que la FIFA la eligiera, sin lugar a dudas que la de México 70 fue fundamental para que las otras dos se pudieran efectuar para tener un total de tres en poco más de medio siglo.

El proyecto del Estadio Azteca, la conformación de la Concacaf y los JJ.OO. de 1968, claves

México ya buscaba la sede desde finales de la década de los cincuenta y en el congreso de la FIFA celebrado en el marco del Mundial de 1958 en Suecia, presentó por primera vez su candidatura para albergar la Copa del Mundo.

Pero había varios asuntos que resolver para que ello sucediera, sobre todo porque en aquellos años no había más: se realizaba en Europa o si acaso en Sudamérica, pero en Norte y Centroamérica, ni de broma.

Por ello fue que al inicio de la década de los sesentas, se conformó la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe, por sus siglas, Concacaf, para darle mayor fuerza al balompié de la region. En esa conformación, tuvo mucho que ver Guillermo Cañedo de la Bárcena, quien fue presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Aunado a ello, a la FIFA se le presentó el proyecto de la construcción del Monumental Estadio Azteca, el cual se inauguró en 1966 pero que se comenzó a construir en 1962, con lo que definitivamente se le ganó a la otra candidatura contendiente que fue la de Argentina.

Y para complementar, como México ya había ganado la sede de los Juegos Olímpicos de 1968, toda la infraestructura desarrollada que ya estaba lista, iba a servir dos años después para 1970 con la Copa del Mundo. Todo ello, también fue impulsado por el gobierno del presidente Adolfo López Mateos a finales de los cincuentas y mitad de los sesentas, si bien el que inauguró el Mundial fue Gustavo Díaz Ordaz y se llevó tremenda rechifla de la afición por la matanza de Tlatelolco dos años antes.

Foto: Cortesía FIFA

Selección Mexicana en su primer Mundial como anfitrión

Al ser la primera vez que México era anfitrión de una Copa del Mundo, la obligación para el equipo entonces dirigido por Raúl Cárdenas, era al fin superar la primera fase luego de que en sus seis participaciones previas, se había quedado en la fase de grupos.

Aquel equipo tenía a jugadores como Ignacio Calderón de arquero, Javier Kalimán Guzmán de defensa, Mario Velarde y Juan Ignacio Basaguren en el mediocampo, y atacantes como Horacio López Salgado, Javier Fragoso y Enrique Borja.

El primer partido, México lo empató sin goles ante la Unión Soviética en el Estadio Azteca; el segundo, lo ganó por goleada 4-0 a El Salvador también en el Coloso de Santa Úrsula y el tercero lo ganó 1-0 a Bélgica también en el mismo recinto.

Sin embargo, la URSS ganó el grupo por tener seis goles a favor y cinco puntos, mientras que México cinco con misma cantidad de puntos, aunque clasificó en segundo lugar de sector a cuartos de final, al ser solo 16 países participantes en este torneo.

Ya en esa instancia, México no pudo con Italia al caer 4-1 en Toluca, con lo que si bien por primera vez superó la fase de grupos, no pudo ganar el título mundial en casa como anfitrión.

Foto: Cortesía FIFA

El partido del siglo: Italia vs. Alemania Federal en el Azteca

En las semifinales, se dio el que después fue bautizado como El partido del siglo entre la Selección de Italia, que venía de eliminar a México en cuartos y Alemania Federal, que había echado a Inglaterra.

La cancha del Estadio Azteca vivió uno de sus episodios que le dieron la mística que hasta nuestros días perdura, porque verdaderamente fue un juego que muy pocas veces, en la historia del balompié, se ha visto. Y más, en el máximo nivel posible.

Italia se había puesto adelante en el marcador apenas al 8′ con gol de Roberto Boninsegna y cuando parecía que se llevaría el triunfo, Alemania Federal empató al 90′ por medio de Karl-Heinz Schnellinger.

El tiempo extra fue una verdadera locura porque cayeron un total de cinco goles, lo que convirtió la eliminatoria en una batalla frenética a ver quién sobrevivía a tanto poder futbolístico.

El goleador del torneo, Gerd Müller adelantó a Alemania al 94′, pero Tarciso Burgnich empató para Italia solo cuatro minutos después. Al 104′, Gigi Riva puso el 3-2 para Italia, pero otra vez Müller anotó para los germanos al 110′ y ya eran 3-3.

Y un minuto después, de manera increíble, de nueva cuenta Italia marcó por medio de Gianni Rivera al 111′, con lo que el marcador quedó 4-3 y así los de la Azzurra avanzaron a la Gran Final.

Brasil pulverizó a Italia y consiguió su tercer título Mundial

Italia se había vaciado para vencer a una durísima Alemania Federal, pero si quería ganar el Mundial, tenía que ganar a un todavía más difícil Brasil, que llevaba paso perfecto en este Mundial.

Pelé abrió el marcador a favor de la Verdeamarela al 18′; Roberto Boninsegna igualó para Italia al 37′, con lo que la Final se había igualado y se ponía muy pareja entre dos potencias futbolísticas.

Pero en el segundo tiempo, Brasil fue demasiado; al 66′, Gerson clavó el 2-1, después Jarzinho anotó al 71′ y al 86′, Carlos Alberto marcó el 4-1 definitivo, para que la Canarinha ganara su tercer título Mundial.

Con ello, Pelé ganó su tercer y última Copa del Mundo, lo cual lo convirtió hasta la fecha en el único jugador en la historia en ganar tres Copas del Mundo en su carrera.

Este Mundial, también significó el inicio de un idilio entre México y la Selección Brasileña, ya que la escuadra sudamericana enamoró con su futbol y carisma al pueblo nacional, buena relación que hasta la fecha hay entre ambos países.