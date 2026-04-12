México abre Centroamericano y Caribeño de Tenis de Mesa Santo Domingo 2026 con plata y bronce

La selección nacional de tenis de mesa ha sumado sus dos primeras medallas del Campeonato Centroamericano y Caribeño Santo Domingo 2026. En modalidad por equipos, México ganó plata y bronce en el arranque de las competencias, ubicándose en la élite regional con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana.

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La cita dominicana sirvió como primer termómetro para lo que será la justa regional, y la respuesta mexicana fue inmediata, con dos metales y la certeza de que hay talento para pelear por todo.

Las tenimesistas Arantxa Cossio, Clio Bárcenas, Marbella Aceves y Daniela Muñoz ganaron el segundo lugar de la contienda, luego de ser superadas en la gran final por el representativo de Puerto Rico por marcador de 3-0. Llegaron al último encuentro tras vencer a Guatemala en semifinales por 3-0, mostrando solidez y contundencia en cada uno de sus juegos.

La plata, aunque deja un sabor agridulce por la derrota en la final, representa un paso firme en la consolidación de un equipo femenil que busca hacerse un lugar entre las potencias de la región. Las boricuas fueron superiores en el duelo decisivo, pero las mexicanas demostraron que la distancia no es insalvable.

México es subcampeón 🥈 en el Campeonato Centroamericano y Caribeño de Tenis de Mesa en República Dominicana.



👉🏻 Fue superado en la final por Puerto Rico.



🏓 El equipo está integrado por Arantxa Cossio, Clio Bárcenas, Marbella Aceves y Daniela Muñoz. pic.twitter.com/LJNtg2ChHq — CONADE (@conadeoficial) April 12, 2026

La segunda presea tricolor se obtuvo por la vía del equipo varonil, que cosechó bronce al caer en semifinales ante el cuadro puertorriqueño en un cerrado final de 3-2. Los jugadores mexicanos Marcos Madrid, Dario Arce, Rogelio Castro y Jorge Buenrostro ocuparon el tercer lugar del podio, mientras que Puerto Rico se coronó, dejando el segundo puesto para República Dominicana.

El duelo ante los boricuas fue de alto voltaje, definido por detalles mínimos, y aunque la derrota dolió, el bronce reafirma el crecimiento de una escuadra que pelea de igual a igual con los mejores del área. Ambos equipos, femenil y varonil, coincidieron en un mismo rival de oro: Puerto Rico, que se perfila como el gran dominador de la región.

Concluida la primera fase, las actividades continúan con la fase de grupos de las modalidades individuales en las que Madrid y Castro iniciaron con victorias de 3-0 sobre Anson Lowkie de Trinidad y Tobago, así como Edgardo Sánchez de El Salvador. El camino apenas comienza para los mexicanos, que ahora buscarán sumar más medallas en las pruebas individuales.