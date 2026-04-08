México abre su medallero en la Copa del Mundo Puebla 2026 con dos bronces en arco compuesto por equipos

México brilla en la Copa del Mundo Puebla 2026 con dos medallas de bronce en arco compuesto masculino y femenino

La selección mexicana de tiro con arco ha inaugurado su cosecha de medallas en la Copa del Mundo Puebla 2026. En la primera parada de este prestigioso circuito, la representación azteca sumó dos bronces, mismos que fueron obtenidos por los equipos de arco compuesto de ambas ramas.

TE PUEDE INTERESAR: América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte: precios y boletos para el Clásico Joven de la Liga MX

Apenas con dos días de actividades, cientos de espectadores se han dado cita en territorio poblano con positiva respuesta para vivir el evento que otorga puntos de ranking rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y que cuenta con respaldo de World Archery. La jornada dejó claro que el talento mexicano sigue siendo protagonista en el tiro con arco mundial.

El primer bronce llegó por parte del equipo femenil de arco compuesto. La vigente campeona del mundo, Andrea Maya Becerra; la actual monarca centro y panamericana, Dafne Quintero; y la multimedallista internacional, Ana Hernández, dieron al país local su primera presea, tras vencer por marcador de 233-230 a las turcas Yesim Bostan, Defne Cakmak y Emine Oguz.

Maya Becerra, Dafne Quintero y Sofía Hernández defienden territorio nacional con el bronce 🥉 en la prueba de equipos compuesto femenil, tras vencer 233-230 a Turquía. 🇲🇽🎯



👉Este tridente se reúne tres años después del histórico 2023, año en el que ganaron cinco preseas. pic.twitter.com/ZMUJL1g2me — CONADE (@conadeoficial) April 8, 2026

Cabe destacar que este tridente nacional se reunió tres años después del histórico 2023, cuando protagonizaron un total de cinco metales de seis posibles. La química entre ellas, aquella vez imparable, volvió a florecer en el momento justo.

Después fue el turno para la rama varonil. Sebastián García, Juan Del Río y Máximo Méndez se colgaron la medalla del mismo color que sus compatriotas femeninas, luego de superar 233-226 a los daneses Bredal Bryld, Martin Damsbo y Mathias Fullerton.

El equipo nacional masculino mostró solidez y precisión en cada serie, y aunque el marcador final refleja una diferencia de siete puntos, cada flecha fue disputada con la intensidad de una final. El público poblano, que no dejó de aplaudir, fue testigo de otra actuación que quedará en la memoria local.

Las actividades de esta jornada continuarán y la expectativa es enorme, porque si el arco compuesto ya entregó alegrías, el arco recurvo promete no quedarse atrás. La Copa del Mundo Puebla 2026 apenas comienza y México ya tiene motivos para sonreír.