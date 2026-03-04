Harfuch se reunió con representantes de la FIFA y autoridades de CDMX, Jalisco y Nuevo León.

García Harfuch explicó que durante la reunión se revisaron “los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo” que se aplicarán durante el evento internacional

El gabinete de seguridad de México sostuvo este miércoles una reunión con representantes de la FIFA para coordinar las acciones respectivas rumbo a la Copa Mundial de 2026, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

LEE ADEMÁS: Cámara de Diputados recibe finalmente la reforma electoral de Sheinbaum

En una publicación en redes sociales, el funcionario señaló que el encuentro se realizó “por instrucciones” de la presidenta Claudia Sheinbaum y que participaron autoridades federales, así como autoridades de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, las tres entidades que albergarán partidos del torneo.

García Harfuch detalló que en la reunión revisaron “los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo” que se implementarán durante el evento internacional.

Añadió que el objetivo es que, con trabajo conjunto y coordinación entre Federación, estados y municipios, se garantice la seguridad de la población y de quienes visiten el país durante el Mundial.

El secretario apuntó que en los trabajos participaron la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el general Ricardo Trevilla, de la Secretaría de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, de la Secretaría de Marina.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos hoy una reunión con representantes de la @FIFAWorldCup , autoridades federales y autoridades de la Ciudad de México, de Jalisco, y de Nuevo León para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la #CopaMundialFIFA… pic.twitter.com/pxz0xUUdTf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 4, 2026

En la reunión también estuvo presente el canciller, Juan Ramón de la Fuente, y el subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores encargado de Norteamérica, Roberto Velasco.

La reunión se da luego del cuestionamiento sobre si México cumplía los requisitos para garantizar que las celebraciones mundialistas se desarrollasen sin contratiempos en materia de seguridad, tras una ola de hechos violentos en todo el territorio mexicano luego del operativo militar en el que se abatió al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, “El Mencho”, uno de los capos más buscados en el país y Estados Unidos.

En este marco, la presidenta mexicana, Sheinbaum, ha sostenido en días recientes que México mantiene su condición de sede y que existe coordinación con la FIFA en materia de logística y seguridad en las ciudades anfitrionas.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reiterado que el organismo mantiene su confianza en la capacidad de México para recibir partidos del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

México será sede de la Copa Mundial por tercera vez, tras los torneos de 1970 y 1986, y recibirá 13 partidos repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. EFE