México arranca su camino a la jornada de 40 horas

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, anunció el inicio de la transición a la semana laboral de 40 horas, junto con aumentos salariales y reformas en seguridad social, con impacto en millones de trabajadores

El gobierno federal inició la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas en México, como parte de una serie de reformas en materia de trabajo presentadas durante la conmemoración del 1 de mayo.

La medida forma parte de los compromisos asumidos por la administración encabezada por Claudia Sheinbaum para modificar las condiciones laborales en el país.

“El 1 de mayo no es una fecha cualquiera, es memoria viva del legado de mujeres y hombres que lucharon por derechos fundamentales como la jornada laboral y el salario digno”. Marath Baruch Bolaños López

Durante la conmemoración del Día del Trabajo, el funcionario informó que la reducción de la jornada se aplicará de forma gradual, con una primera disminución de dos horas, en un proceso basado en diálogo social.

Aumento salarial y mejoras en seguridad social

Señaló que la medida impactará a cerca de 14 millones de trabajadores, quienes dispondrán de más tiempo para actividades personales y familiares.

Los datos oficiales indican que el salario mínimo pasó de 88 a 315 pesos diarios, lo que representa un incremento de 256 por ciento en términos reales.

El ingreso actual permite cubrir 1.91 canastas básicas, en contraste con niveles inferiores a una canasta en décadas anteriores.

El funcionario también reportó que la tasa de desocupación bajó de 3.7 por ciento en 2018 a 2.4 por ciento en 2026.

“Se trata de una transformación profunda que coloca el trabajo digno como eje del desarrollo y del bienestar”, señaló el secretario al referirse al conjunto de reformas impulsadas en los últimos años.

El balance incluye la regulación de la subcontratación, que permitió reconocer a más de 3 millones de trabajadores con sus empleadores reales, así como un aumento de 150 por ciento en el reparto de utilidades, que alcanzó más de 259 mil millones de pesos distribuidos entre trabajadores.

En paralelo, el gobierno implementó la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al sistema de seguridad social.

La reforma abarca a más de 1.3 millones de personas, de las cuales cerca de 200 mil alcanzaron condiciones de formalidad laboral.

El secretario ubicó estas medidas en un proceso de recuperación de derechos laborales tras décadas de deterioro salarial y precarización del empleo.

Indicó que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, de las cuales 6.6 millones lo hicieron por efecto directo de la política salarial.

“El objetivo es avanzar de la recuperación de derechos a su ampliación, consolidando un modelo laboral más justo”, afirmó el funcionario.

El anuncio incluye acciones para el sector agrícola, como la creación de un certificado laboral para exportación y la instalación de centros de atención para jornaleros, con el fin de garantizar condiciones laborales y acceso a servicios.