Este viernes hablarán futbolistas en Zona Mixta y habrá acceso al entrenamiento; Memo Ochoa se incorpora el lunes

Pasada la turbulencia de lo sucedido este miércoles en torno a la Selección Mexicana, el grupo de 12 jugadores que está en el Centro de Alto Rendimiento, tuvo su primer entrenamiento en esta larguísima concentración premundialista.

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Una práctica que así como sucederá con todas las que vendrán en próximos días, fue completada con los ocho sparrings que llamó Javier Aguirre, para poder realizar los entrenamientos.

Fue una práctica ligera, en la que no se registró ningún contratiempo o que algún futbolista presentara algún tipo de lesión, sobre todo porque prácticamente todos venían de un periodo de descanso.

Y es que no todos venían de no entrenar, porque en el caso específico de Alexis Vega y Jesús Gallardo, los dos estuvieron entrenando con Toluca para el juego ante LAFC, el cual no pudieron jugar debido al escandalazo que se le vino encima a la FMF.

Además, otro que ya estaba entrenando desde el lunes en el CAR, es Gilberto Mora, quien llegó desde el lunes y se puso a disposición del cuerpo técnico de la Selección rumbo a la Copa del Mundo.

Así que el resto de jugadores, poco a poco irán tomando nuevas sensaciones además de que la intención de esta maratónica concentración es que entiendan lo mejor posible el esquema y concepto de juego de Javier Aguirre y su cuerpo técnico.

Aunque claro está que de este grupo de jugadores, apenas un puñado de ellos serán titulares en el Mundial como pueden ser Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Erik Lira, Israel Reyes, Alexis Vega y Roberto Alvarado, por mencionar a algunos.

Entrenamiento abierto el viernes y zona mixta

Será este viernes que los medios de comunicación tengan acceso a unos 15 minutos del entrenamiento de este grupo de seleccionados en las instalaciones del CAR.

Además, se tiene programado que al menos dos jugadores hablen frente a micrófonos y cámaras, para dar sus primeras impresiones de la concentración premundialista.

Sin embargo, será obligado cuestionarlos acerca del escándalo que sucedió el miércoles entre FMF, Toluca y Chivas, que terminó en la amenaza de Javier Aguirre de que aquel jugador que no llegara a la concentración quedaría fuera de la Copa del Mundo.

Guillermo Ochoa reportará el lunes en el CAR

Por otra parte, tal y como dijo el Vasco Aguirre en su mensaje del miércoles, se espera que con el transcurso de los días, algunos futbolistas que militan en el extranjero vayan reportando con la Selección Mexicana.

¡Nuestro grupo está completo, Incondicionales! 😤🌍



El último rival al que enfrentaremos en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo será Chequia. 🇨🇿



¡Bienvenidos, checos, aquí los esperamos para jugar con todo!https://t.co/wqokAGXjBQ 📰✍️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/tp46Ggyrbm — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 31, 2026

El primero será el veterano arquero Guillermo Ochoa, quien ya está en México y que este viernes tiene un evento por la tarde con un patrocinador en la tienda departamental que está a un lado del Estadio Azteca.

El guardameta que está próximo a cumplir 41 años, reportará el lunes en el CAR y se pondrá a trabajar con Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Óscar García, quien es sparring.