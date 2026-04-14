México brilla con 16 medallas en el C2 Internacional de Ciclismo de Pista en Bogotá

La selección mexicana de ciclismo de pista conquistó 16 medallas en el Torneo Internacional de Bogotá 2026, destacando su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección nacional de ciclismo de pista ha deslumbrado en el Torneo Internacional de Ciclismo Bogotá 2026. El equipo tricolor logró cosechar en la categoría C2 de esta competencia avalada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) un total de 16 medallas, repartidas en seis de oro, seis de plata y cuatro de bronce.

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La cita en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento no solo sirvió como vitrina para el talento mexicano, sino también como un termómetro de cara a los compromisos más importantes del año. Los números hablaron por sí solos: seis veces sonó el himno nacional, seis atletas subieron al segundo lugar del podio y cuatro al tercer puesto, reflejando una cosecha prometedora.

Las medallas de oro fueron obtenidas por Máximo Kaled Estrada en keirin y velocidad individual juvenil; Ignacio Prado en prueba de puntos; Fausto Esparza en scratch; Ismael Verdugo Osuna en keirin; y Fernanda Figueroa en la prueba por puntos femenil. Cada triunfo representa horas de entrenamiento, disciplina y perseverancia.

México destacó en el C2 de pista, clasificatorio a @SDQ2026:



🥇Máximo Kaled (2), Fernanda Figueroa, Ignacio Prado y Fausto Esparza.



🥈Fernanda Figueroa y Andrea Robles; Ignacio Prado y Ricardo Peña; Ismael Verdugo.



🥉Antonieta Gaxiola; Sebastián Ruiz y Marcelo Garza. pic.twitter.com/FXuUQ29bT2 — CONADE (@conadeoficial) April 13, 2026

Las preseas de plata fueron conseguidas por Fernanda Figueroa y Andrea Robles en madison; Ricardo Peña e Ignacio Prado también en madison; Ismael Verdugo en velocidad individual; el equipo femenil de persecución por equipos integrado por María Fernanda Figueroa, María Fernanda Villanueva, Anet Barrera y María Antonieta Gaxiola; así como el conjunto varonil formado por Sebastián Ruiz, Ignacio Prado, Marcelo Garza y Fausto Esparza. Además, Ignacio Prado sumó otra plata en la prueba de scratch varonil.

Por su parte, las medallas de bronce fueron obtenidas por María Antonieta Gaxiola en puntos femenil; Sebastián Ruiz y Marcelo Garza en madison; Ridley Naim Malo en keirin; y el equipo de velocidad por equipos varonil, integrado por Ismael Verdugo, Jafet López y Ridley Malo.

Cabe destacar que este certamen formó parte del proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además de otorgar puntos válidos para el ranking de la UCI. Cada pedalada en Bogotá representó un paso importante hacia el objetivo internacional.