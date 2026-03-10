México busca eliminar aranceles en revisión del T-MEC; jitomate impulsa exportaciones

Explicó que el aumento en el precio del jitomate incidió en la inflación debido a la demanda en Estados Unidos tras heladas en Florida.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el alza en el precio del jitomate influyó en el nivel de inflación registrado en febrero, que alcanzó 4.02 por ciento, debido a que el producto mexicano ha tenido una mayor demanda en Estados Unidos tras las heladas que afectaron la producción en el estado de Florida.

Señaló que el jitomate mexicano continúa vendiéndose en el mercado estadounidense incluso con la cuota compensatoria de 17.09 por ciento impuesta desde julio de 2025 por la administración del presidente Donald Trump, lo que refleja la competitividad del producto agrícola nacional.

En paralelo, el gobierno mexicano alista su posición para la revisión formal del T-MEC que comenzará el 16 de marzo, proceso en el que se discutirán aranceles, reglas de origen y el funcionamiento de las cadenas productivas en América del Norte.

La mandataria indicó que uno de los principales objetivos de México será eliminar o reducir los aranceles aplicados por Estados Unidos al acero y al aluminio bajo disposiciones vinculadas con el capítulo 232 de la legislación comercial estadounidense.

La estrategia mexicana también busca disminuir los aranceles aplicados a los vehículos producidos en el país y alcanzar, en la medida de lo posible, un escenario de arancel cero para la industria automotriz, sector clave en la integración productiva de la región.

En caso de no concretarse la eliminación total de aranceles, el gobierno mexicano planteará que los vehículos fabricados en México no enfrenten cuotas mayores que las aplicadas a automóviles producidos en Europa o Corea, mercados con los que Estados Unidos mantiene acuerdos comerciales.

Sheinbaum explicó que estos planteamientos se han expuesto tanto en conversaciones directas con el presidente estadounidense Donald Trump como en las mesas de negociación entre funcionarios de ambos gobiernos encargados de comercio y finanzas.

La presidenta añadió que Estados Unidos ha planteado dos puntos centrales para la revisión del tratado: garantizar el cumplimiento de las reglas de origen y fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro dentro de América del Norte, en lo que México ha coincidido.

Las negociaciones también cuentan con seguimiento permanente de las autoridades económicas de ambos países, con contacto continuo entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda y sus contrapartes estadounidenses.

Sheinbaum sostuvo que la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá ha generado un amplio respaldo empresarial a la continuidad del acuerdo comercial, tanto en territorio mexicano como en el mercado estadounidense.