México busca refrendarse en la élite de las Copas Mundiales de Parkour 2026 con Ella Bucio como máxima figura

Ella Bucio encabeza a la selección mexicana de parkour en la Copa del Mundo de Montpellier, Francia, como campeona defensora

El parkour mexicano comenzará formalmente con su año competitivo internacional con el serial de Copas del Mundo, donde la multimedallista Ella Bucio buscará refrendar su lugar dentro de la élite global de este deporte. Para ello, la bicampeona mundial y pionera nacional en la disciplina, se ha preparado al máximo para llegar a tope.

TE PUEDE INTERESAR: “Va a levantar la décima”; Lira anhela ver campeón a Charly Rodríguez con Cruz Azul

La primera parada para ver a los mejores exponentes de este arte del desplazamiento será en Montpellier, Francia. Esta competencia se llevará a cabo del 14 al 17 de mayo, donde México tendrá en acción a su máxima referente.

Ella Bucio arriba de nueva cuenta a esta sede como campeona defensora tras el oro conquistado en 2025 en la prueba freestyle femenil. Es por ello que ha enfocado sus entrenamientos en retener esa presea y confirmarse como una de las máximas exponentes de su deporte en el orbe.

México, a refrendarse en la élite de las Copas Mundiales de Parkour 2026 🇲🇽🔥



Toda la información 👇🏻https://t.co/qnaObZb2WW pic.twitter.com/eSsvo9iLgA — CONADE (@conadeoficial) May 13, 2026

La selección nacional también está integrada por Marlene Coronel, que el año pasado se ubicó dentro del top 5, Sara Herranz, George Munro, Emiliano Torres, Ayax López, Felipe Macedo, Rubén García y André Mendoza. Todos ellos, con la guía de los entrenadores Gabriel Mendoza y David Ortiz.

La Copa del Mundo de Parkour se celebra en el marco del Festival Internacional de Deportes Extremos (FISE), considerado el mayor festival de deportes urbanos a nivel mundial. Ahí, México buscará dejar huella con Bucio como su punta de lanza.