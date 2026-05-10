México cae al lugar 122 en libertad de prensa y sigue como el país más letal para periodistas: RSF

El fortalecimiento de las condiciones de seguridad para periodistas y la reducción de la impunidad “son desafíos no sólo de nuestra gestión institucional, también es uno de los retos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos para consolidar el proceso democrático”, aseveró la diputada de Morena, Gabriela Valdepeñas González, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.

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Lo anterior, al presentar la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) 2026 en México, en donde nuestro país se ubica en el lugar 122 de 180 naciones, y por lo que la legisladora reconoció la responsabilidad acumulada de los distintos órdenes de gobierno, “por lo que es indispensable que mejoren las condiciones para el ejercicio del periodismo”.

Afirmó que desde 2018 México ha experimentado “un fortalecimiento del debate público y del acceso a la información pública”, acompañado de la expansión de medios digitales e independientes que han diversificado las voces y el ejercicio periodístico.

No obstante que la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 ubica a México en el lugar 122 de 180 países evaluados, desde el lugar 127.

De su parte, Artur Romeu, director para América Latina de RSF en América Latina, dijo que, en el caso de México, pese a la existencia de instituciones como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el país continúa siendo el más letal para la prensa en el continente americano.

“México sigue siendo el país con mayor número de periodistas asesinados de todo el hemisferio occidental”.

Agregó que aún falta avanzar en los compromisos asumidos por el Estado mexicano para fortalecer la protección a periodistas y revertir la violencia estructural que afecta al gremio desde hace más de una década.