México cierra con derrota ante Dodgers su preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026

La Selección Mexicana de Béisbol pierde ante los Dodgers en su último juego de preparación y se alista para debutar contra Gran Bretaña en el Clásico Mundial 2026.

La Selección Mexicana de Béisbol cayó en el juego de exhibición ante los Los Ángeles Dodgers, último de su preparación rumbo al Clásico Mundial 2026. Ahora, la próxima vez que la novena tricolor pise un diamante será en su debut ante Gran Bretaña. Por lo pronto, luego de dos ensayos ante Arizona Diamondbacks y el vigente bicampeón reinante de Grandes Ligas, el balance ha sido de un triunfo y una derrota, por lo que afrontará este reto con la certeza de haber aprendido las lecciones de ambos juegos.

México sostuvo su segundo examen de preparación rumbo al Clásico y aunque la entrega no faltó, el resultado terminó siendo adverso. El combinado tricolor sucumbió por pizarra 7-5 ante los Dodgers en un vibrante duelo disputado en el Camelback Ranch de Arizona, escenario donde los actuales campeones de las Grandes Ligas hicieron valer su poderío ofensivo en los innings finales.

Tras el encuentro, la novena nacional emprendió viaje a Houston, Texas, donde concentrará esfuerzos de cara al máximo evento de selecciones en todo el mundo. Será este viernes 6 de marzo cuando haga su flamante debut en el certamen contra una impredecible escuadra británica.

Por lo pronto, en una jornada marcada por el intenso calor característico de los complejos primaverales de Arizona, México y los Dodgers protagonizaron un duelo de toma y daca que mantuvo la emoción hasta el último out. Los angelinos abrieron el marcador temprano en la segunda entrada cuando Andy Pages conectó un panorámico cuadrangular por el jardín izquierdo ante los disparos de Jesús Cruz, encendiendo las alarmas en la caseta visitante.

En ese mismo episodio, Dalton Rushing contribuyó con un triple que remolcó la segunda carrera del encuentro, que puso una amplia ventaja tempranera para los californianos. Pero la respuesta del conjunto mexicano no se hizo esperar. En la parte alta del tercer acto, con un out en la pizarra, Jarren Durán conectó sencillo para prender la mecha. Jonathan Aranda, tras dos outs, negoció paciente pasaporte para poner a dos hombres en base. Fue entonces cuando Alejandro Kirk apareció con una línea al central que remolcó a Durán, para descontar en la pizarra.

Acto seguido, Nacho Álvarez Jr. descargó un sencillo productor que llevó a Aranda y a ‘Capitán Kirk’ al pentágono, para completar así un rally de tres carreras que volteó el marcador a favor de México. Todas las anotaciones fueron acreditadas al as abridor Tyler Glasnow, evidencia del daño causado por la ofensiva tricolor.

La alegría nacional duraría poco, pues los Dodgers reaccionaron con furia en la parte baja del mismo tercer episodio. Andy Pages, Santiago Espinal y Dalton Rushing ligaron dobletes consecutivos contra la serpentina de Manny Barreda, devolviéndole la ventaja al conjunto local y demostrando por qué son los vigentes monarcas de las Grandes Ligas.

El duelo continuó con intensidad y fue en el quinto capítulo cuando México logró equilibrar nuevamente la balanza. Jonathan Aranda, una vez más, se embasó con pasaporte cortesía de Emmet Sheehan, y Nacho Álvarez Jr. repitió la dosis con un imparable remolcador que produjo la carrera del empate. El joven Álvarez cerró una tarde de ensueño con una línea de 4-3 y tres carreras impulsadas, para erigirse como la figura ofensiva del combinado nacional en este compromiso.

El empate parecía destinado a perdurar hasta que el relevo entrara en acción. Fue en la octava entrada cuando el destino del partido se definió. Joe Vetrano conectó un doblete productor de la carrera de la diferencia ante los lanzamientos de Luis Fernando Miranda, invitado fuera de roster por el combinado nacional que sufrió el castigo en su labor. La ventaja angelina se amplió con un elevado de sacrificio de Eduardo Quintero y un hit productor de Kendall George, estableciendo un marcador de 7-4 que ponía cuesta arriba la remontada mexicana.

Aún con el corazón en la mano, la Novena México intentó responder en el noveno rollo. Con dos outs en la pizarra y el final acechando, Joey Meneses conectó doblete y llegó a la registradora gracias a un error del tercera base Kyle Nevin tras un batazo de Alexis Wilson, para acercar a los tricolor 7-5. Sin embargo, el relevista Ben Casparius contuvo los ímpetus y finiquitó el encuentro con un ponche a Rowdy Tellez, que aseguró la victoria para los Dodgers.

Pese al descalabro, el equipo dirigido por Benjamín Gil mostró destellos de calidad y poderío ofensivo que generan optimismo de cara al debut mundialista. La misión ahora es diferente. Tras abandonar el calor de Arizona, la concentración se traslada a Houston, donde el ambiente será más intenso y la competencia, sin concesiones.