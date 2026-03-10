México City Open 2026 busca una quinta edición memorable para subir de categoría

En 2024, el México City Open fue condecorado como el mejor ATP Challenger del tour. Ahora, para su quinta edición, los organizadores buscan elevar al torneo a un siguiente nivel como categoría 175. Para ello, han apostado por un cartel de jugadores de peso como el francés Valentin Royer y el australiano James Duckworth, así como el mexicano Rodrigo Pacheco, quienes encabezarán la versión 2026 de un certamen cuya atractiva bolsa espera atraer a más talentos.

Este ATP 125 se celebrará del 5 al 12 de abril próximos en el emblemático Deportivo Chapultepec de la capital mexicana, cuya cancha principal se encuentra en el legendario Estadio Rafael ‘Pelón’ Osuna. Ahí, el México City Open tratará de consagrarse para subir de categoría.

“Es la quinta edición del México City Open, un torneo perteneciente al ATP Challenger Tour, un circuito en el que se repiten básicamente las futuras estrellas del tenis. Dentro de este circuito existen distintas categorías: 50, 75, 100, 125 y 175. Este torneo pertenece a la categoría 125, estamos tratando de crecer a la 175 para el próximo año”, compartió Jorge Nicolín, director del Deportivo Chapultepec y presidente del Comité Organizador del torneo.

“Básicamente es cuestión de cupo. Lo del 175 es un número reducido de torneos, 175 son como cinco, y estamos peleando una fecha entre el Indian Wells y el Miami Open, lo que nos asegura un mejor número de jugadores. Dependemos del cupo, y ya solicité formalmente la consideración por parte del ATP para que nos incluyan ahí”, explicó.

Para esta quinta edición, el México City Open 2026 contará con el francés Royer —ranking 60 del escalafón mundial— como su primer sembrado, seguido por el australiano Duckworth, raqueta 83 del mundo. El también australiano Tristan Schoolkate es el tercer preclasificado, mientras que el mexicano Rodrigo Pacheco es el mejor mexicano del tour con ranking 300, por lo que estará presente por la vía del wild card.

“Tenemos algunos jugadores inscritos en una lista preliminar y algunos confirmados de manera personal. Otro muy querido por la afición es Nicolás Mejía, de Colombia, que regresa al Mexico City Open con un ranking 181 actualmente. Otro muy querido por nosotros, campeón en la edición 2022, Marc-Andrea Hüssler, que regresa y esperamos que el Mexico City Open pueda ser un apoyo para él y volver a ese ranking 40 del mundo donde en algún momento estuvo”, comentó Ademar Rodríguez, director del México City Open.

“Nuestro mexicano, Rodrigo Pacheco, lo seguimos apoyando como torneo y como tenista mexicano para que muy pronto esté en los primeros 100 del mundo, que es donde todo lo que esperamos ver puede estar”, agregó.

La bolsa del torneo para este 2026 será de 225 mil dólares, una cantidad que se incrementa año con año y que es la mejor entre torneos de su categoría 125 junto con Workday Canberra, Bengaluru Open y el YPF Rosario Challenger. De ahí a que el México City Open busque dar el salto a los 175 puntos, pues por más que la CDMX anhele un evento de mayor envergadura como los ATP 250, los costos se disparan demasiado.

“Nos encantaría ser un ATP 250, lo que pasa es que es bastante más complicado de lo que uno se imagina. Para empezar no hay disponibilidad en el calendario del Tour, eso limita bastante la posibilidad de ser un 250. Tendríamos que comprar la licencia y son muy caros, están lejos de nuestras posibilidades. Por eso nos sentimos cómodos en el ATP Challenger Tour, y son 175 puntos, esa es la meta para el próximo año, vamos a ver si lo logramos. Si no, estamos cómodos con 125”, reconoció Nicolin.

Lo cierto es que comprar una licencia para un torneo ATP 250 cuesta aproximadamente entre 3 y 6 millones de dólares. A este costo inicial se debe sumar además una inversión anual de unos 4 millones de euros para organizar cada edición, incluyendo logística, montaje y premios, por ello, el México City Open va paso a paso en busca de consolidarse antes de soñar en grande.