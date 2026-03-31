México ya conoce a su tercer rival de la Copa del Mundo. Chequia le ganó a Dinamarca 3-1 en penales tras haber empatado 2-2 en tiempo extra, con lo que el Tri ya tiene a su rival europeo en el Grupo A.

¿Cuándo juega México vs Chequia?

De tal forma que el equipo de Javier Aguirre, se medirá al conjunto checo el 24 de junio en el Estadio Banorte, en lo que será su tercer partido de la fase de grupos, ya que antes se medirá a Sudáfrica en la inauguración el 11 de junio y a Corea del Sur en Guadalajara el 18 del mismo mes.

Chequia vuelve a un Mundial luego de 20 años

Lo conseguido este martes 31 de marzo para los checos es histórico, porque volverán a una Copa del Mundo tras 20 años, ya que la última en la que estuvieron fue en Alemania 2006.

En tanto, Dinamarca se quedó fuera de un Mundial luego de dos ediciones seguidas en las que asistieron a Rusia 2018 y a Qatar 2022, por lo que es un fracaso rotundo para los daneses.

Fue una definición de repechaje agónico, porque se fueron hasta la tanda de penales, ya que en tiempo extra, primero Chequia se había puesto 2-1 al 100′ con gol de Ladislav Krejci, pero Dinamarca empató al 111′ por medio de Kasper Hogh.

En los 90′ reglamentarios, Pavel Sulc anotó a los tres minutos de iniciado el juego para los locales y los daneses igualaron hasta el 72′, gracias a Joachim Andersen.

Pero en la tanda de penales, los checos fueron mucho más efectivos y ante su gente, consiguieron un histórico retorno a la Copa del Mundo, donde se enfrentarán al local México, en un grupo donde el Tri y ahora ellos, son los favoritos para avanzar, si bien Corea del Sur no le pondrá las cosas fáciles a ninguno de los dos.

Chequia, al grupo de México; Turquía, al de Paraguay

República Chequia, ganadora de la repesca ante Dinamarca, completa el grupo A del Mundial 2026, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur, mientras que Turquía, que se impuso 0-1 a Kosovo, irá al grupo D, con Paraguay, Estados Unidos y Australia, como deparó el sorteo el pasado diciembre.

Bosnia, que superó en la final del ‘play off’ a Italia en los penaltis, queda encuadrado en el grupo B, en el que competirá con Canadá, Catar y Suiza; y Suecia, que derrotó 3-2 a Polonia, jugará en la primera fase del Mundial contra Países Bajos, Japón y Túnez.

La configuración completa de los grupos queda aún pendiente de los resultados de las dos restantes repescas internacionales, con los duelos entre Jamaica y Congo, cuyo ganador jugará en el Mundial ante Portugal, Uzbekistán y Colombia en el grupo K, e Irak frente a Bolivia, cuyo vencedor estará en el cuarteto de Francia, Senegal y Noruega.

EFE