México continúa con su dominio en el Panamericano de Natación Artística Santiago 2026

La delegación mexicana suma seis medallas en el Panamericano de Natación Artística Santiago 2026 y sigue brillando en Chile

La delegación mexicana continúa con su brillante participación en el Panamericano de Natación Artística Santiago 2026, tras sumar un total de seis medallas en la competencia celebrada en Chile. La jornada estuvo marcada por rutinas llenas de precisión, sincronización y alto nivel técnico, donde cada presentación se convirtió en motivo de celebración para el equipo tricolor.

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El conjunto nacional obtuvo cuatro medallas de oro, una plata y un bronce, gracias a destacadas actuaciones en distintas pruebas. Las preseas doradas fueron conquistadas por Diego Villalobos en solo técnico senior, Jacqueline Meléndez en solo técnico junior, Gabriela Ávila y Joanna Miranda en dueto libre junior, además del equipo mexicano en la rutina libre. Cada logro refleja años de entrenamiento, disciplina y esfuerzo constante.

¡MONARCAS PANAMERICANAS! 🇲🇽🏊🏻‍♀️



La selección mexicana conquista la presea dorada, tras sumar 196.9498 puntos, en la final de equipo libre senior, del Campeonato Panamericano de Natación Artística Santiago 2026.



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🥈🇨🇴

🥉🇸🇻 pic.twitter.com/HV5gNH9iy2 — CONADE (@conadeoficial) April 10, 2026

La medalla de plata fue para Hedy Pérez y Priscila Rodríguez en dueto libre juvenil, demostrando una excelente coordinación y química en el agua. El bronce lo consiguió la propia Hedy Pérez en solo libre juvenil, consolidándose como una de las figuras más destacadas del certamen al subir al podio en dos ocasiones.

Con una jornada aún por disputarse, México mantiene vivas sus opciones de incrementar su cosecha de medallas en el torneo continental. La competencia en la alberca chilena continúa, con la expectativa de más resultados positivos para la delegación mexicana.