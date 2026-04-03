México cosecha oro y platas en el Panamericano de Raquetbol Guatemala 2026

La dupla conformada por Rodrigo Montoya y Javier Mar se convirtió en la mejor de América en la modalidad de dobles varonil

La cosecha mexicana en el Campeonato Panamericano de Ráquetbol Guatemala 2026 ha cerrado con el dulce sabor del oro y el orgullo de dos platas. La dupla conformada por Rodrigo Montoya y Javier Mar se convirtió en la mejor de América en la modalidad de dobles varonil, tras vencer con autoridad a la pareja canadiense integrada por Samuel Murray y Coby Iwaasa.

LEE ADEMÁS: Konnor Griffin ya es de Grandes Ligas con Pirates

En un partido que exigió hasta el límite, el binomio azteca se impuso por marcador de 7-11, 11-8, 11-7, 14-16 y 11-6. El dúo mexicano, que ya había levantado el título continental en los Juegos de Santiago 2023, revalidó su condición de campeón con tres victorias al hilo en el cuadro principal del torneo.

Cada partido fue una prueba de carácter, pero en la final, ante los canadienses, mostraron la templanza que los ha convertido en una de las parejas más sólidas del continente. El desgaste físico y mental quedó atrás cuando el último tanto selló una victoria que sabe a gloria.

En la rama individual varonil, Eduardo Portillo —medallista de bronce en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025— se quedó con el subcampeonato tras una reñida final ante el boliviano Conrrado Moscoso. El marcador final fue de 8-11, 11-5, 11-8 y 11-9, números que reflejan lo parejo que estuvo el encuentro. Portillo peleó cada punto, empujó hasta el último rally, pero el título se fue para Bolivia. Aun así, su plata tiene el brillo de quien sabe que estuvo cerca y volverá a intentarlo.

Por su parte, las mexicanas Montserrat Mejía y Alexandra Herrera, también medallistas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, finalizaron en el segundo lugar en dobles femenil. Fueron superadas por las argentinas Valeria Centellas y María José Vargas en un partido que se definió por detalles: 11-8, 9-11, 11-9 y 11-6. Pero el resultado no empaña lo hecho por la dupla mexicana, que compitió de igual a igual contra una de las mejores parejas del continente.

Las actividades en el Panamericano aún no terminan. La modalidad por equipos está en marcha, y el ráquetbol mexicano sigue firme en su lucha por demostrar por qué se ha consolidado como una potencia a nivel América. Con la mira puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, estas medallas no son solo un premio, sino el aviso de que México es un rival a vencer en dicha justa.