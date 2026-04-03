México defiende a periodistas detenidos en Sudáfrica

Cancillería asiste a dos periodistas mexicanos detenidos en Sudáfrica, ya en libertad condicional por uso de dron en zona restringida

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene atención al caso de dos periodistas mexicanos detenidos en Sudáfrica, quienes obtuvieron libertad condicional y continúan bajo seguimiento judicial con asistencia consular permanente por parte de la embajada en Pretoria.

LEE ADEMÁS: Diputado de MC busca frenar propaganda electoral en playas y reservas naturales

Los connacionales fueron identificados como Julio “El Profe” Ibáñez, comunicador de TUDN, y el camarógrafo Danny García, quienes viajaron a ese país para generar contenido rumbo al Mundial de 2026 y fueron detenidos en Johannesburgo mientras operaban un dron en una zona restringida.

Las autoridades sudafricanas iniciaron un proceso en su contra bajo señalamientos vinculados a posibles actividades de espionaje, aunque hasta el momento no se han detallado públicamente los cargos específicos que enfrentan dentro del sistema judicial local.

Desde el conocimiento del caso, la embajada de México estableció contacto con autoridades sudafricanas para verificar los cargos, asegurar el acceso a representación legal y mantener comunicación directa con los periodistas, lo que permitió acompañar el proceso desde sus primeras etapas.

COMUNICADO.



"La embajada de México atiende permanentemente el caso de personas mexicanas detenidas en Sudáfrica." pic.twitter.com/NO5WslrC3f — EmbaMex Sudáfrica (@EmbaMexSud) April 3, 2026

La autoridad judicial autorizó la libertad condicional el 25 de marzo, medida que permitió a los comunicadores enfrentar el proceso fuera de detención, con asistencia de su equipo legal y bajo seguimiento de las autoridades consulares mexicanas.

La cancillería, a través de sus áreas regionales y de protección consular, mantuvo comunicación constante con las familias de los periodistas, mientras la embajada reiteró que continuará atenta a las audiencias y al desarrollo del caso hasta su resolución y eventual retorno al país.

El caso generó reacciones públicas, entre ellas la del periodista David Faitelson, quien cuestionó la actuación institucional y denunció posibles irregularidades en el sistema judicial sudafricano, lo que añadió presión mediática al seguimiento diplomático del caso.

El gobierno de México sostuvo que la protección de sus ciudadanos en el extranjero constituye una prioridad y que el aparato consular opera como mecanismo activo de defensa ante situaciones legales en otros países.