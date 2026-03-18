México define selección de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028 con Alejandra Valencia y Maya Becerra

México presenta su selección de tiro con arco 2026 con Alejandra Valencia y Maya Becerra rumbo a Los Ángeles 2028; competirán en la Copa del Mundo

México ya tiene definido al equipo de tiro con arco que lo representará en la temporada internacional 2026, luego de la conclusión de la Fase 4 del Selectivo Nacional. Tras un riguroso proceso, los mejores arqueros del país han sido elegidos para afrontar los retos de un año crucial. Con las olímpicas Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, así como Maya Becerra, la selección está lista.

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Tras días de intensas competencias con las 32 mejores flechas de toda la República Mexicana, solo 16 atletas aseguraron su lugar en el representativo estelar que buscará mantener a México como potencia mundial en la disciplina.

La Selección Nacional A tendrá la responsabilidad de competir en la Copa del Mundo Puebla 2026, del 7 al 12 de abril, evento que marcará el inicio del Serial de World Archery y será la primera gran prueba del equipo ante su gente.

El conjunto será liderado por figuras de la élite como las medallistas olímpicas en París 2024, además de la campeona mundial Maya Becerra y Dafne Quintero, junto a los multimedallistas Matías Grande y Sebastián García, conformando un auténtico dream team del tiro con arco mexicano.

Además de iniciar el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, también comienza una nueva etapa con entrenadores nacionales, Karen Montellano en compuesto y Marc Dellenbach en recurvo, apostando por el talento en los banquillos.

Previo a la Copa del Mundo, México competirá en The Vegas Shoot, del 27 al 29 de marzo, como parte de su preparación en una disciplina clave rumbo a los Juegos Olímpicos.

Integrantes de la Selección Nacional A de Tiro con Arco:

Recurvo Femenil

Alejandra Valencia – 595 puntos Ángela Ruiz – 499 puntos Ana Vázquez – 492 puntos Rebeca Márquez – 240 puntos

Recurvo Varonil

Matías Grande – 549 puntos Francisco Padilla – 492 puntos Juan Téllez – 424 puntos Tadeo Rodríguez – 368 puntos

Compuesto Femenil

Maya Becerra – 739 puntos Dafne Quintero – 636 puntos Adriana Castillo – 587 puntos Ana Hernández – 510 puntos

Compuesto Varonil