México define su selección de natación de aguas abiertas para a Santo Domingo 2026 y con miras a Los Ángeles 2028

México define su selección de natación rumbo a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 y el camino hacia Los Ángeles 2028

Las aguas de Veracruz fueron el último escenario de prueba. Tras la conclusión del Campeonato Nacional de Natación Élite y el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas 2026, quedó definida la selección nacional que representará a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, un proceso que también es un paso firme rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Serán 24 atletas en total, una delegación que combina experiencia olímpica, juventud y talento forjado en los océanos. Cada uno tuvo que sudar para ganarse un lugar, porque en la natación, los segundos no esperan a nadie.

En la disciplina de natación, la rama femenil estará conformada por 10 nadadoras: Celia Pulido, Melissa Rodríguez, Miranda Grana, Daniela Linares, Susana Hernández, María Fernanda Guerra, Yaritzy Salgado, Ava Chávez, Aranza Chávez y Regina Medina, atletas que cargan la ilusión de un país.

Por su parte, la rama varonil estará integrada por Paulo Strelhke, Rafael Arizpe, Jorge Andrés Iga, Marcos Reyes, Andrés Dupont, Andrés Puente, Daniel Saborio, Santiago Blanco, David Mesulam Medina y Humberto Nájera, con el objetivo de subir al podio y mostrar que el relevo generacional de la natación mexicana está en marcha.

Esta es la delegación nacional de natación y aguas abiertas que representará a México en @SDQ2026. 🇲🇽



El equipo, integrado por 24 atletas en las ramas femenil y varonil, se encuentra listo para encarar el ciclo competitivo. 🏊‍♂️🏊🏻‍♀️



¡Vamos, México! pic.twitter.com/RvbG6QOMJ9 — CONADE (@conadeoficial) April 14, 2026

Las aguas abiertas, disciplina de resistencia, estrategia y valentía, también tendrá representantes. En los 10 kilómetros, la rama femenil contará con Dalia Moreno y Yuritzi Salgado, mientras que en la varonil competirán Paulo Strelhke y Diego Obele, atletas acostumbrados a enfrentar corrientes, medusas y largas distancias.

Las competencias de aguas abiertas se realizarán los días 25 y 26 de julio, mientras que la natación en piscina será del 28 de julio al 1 de agosto, en el Centro Acuático del Centro Olímpico de Santo Domingo, sede de múltiples disciplinas deportivas.

Para México, estos Juegos Centroamericanos representan más que una parada: son el primer gran termómetro rumbo a Los Ángeles 2028, objetivo que esta selección nacional ya tiene en la mira.