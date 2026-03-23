México demandará cambios en la OMC: Marcelo Ebrard

Asegura que EU está interesado en darle continuidad al T-MEC, pero Economía ya prepara otros mercados

La Organización Mundial de Comercio (OMC) es propensa al bloqueo y tarda mucho tiempo en resolver algunos asuntos, lo que propicia que se eleven los costos de quienes participan en el sector, acusó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

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Por ello, aseveró que “debemos tener una organización que quizá va a tener que cambiar muchos de sus fundamentos, tiene demasiada propensión al bloqueo”, dijo al participar en The Forum Of Binational Trade Chambers in México.

“Si no hacemos que la Organización Mundial del Comercio sea eficaz, entonces a lo que vamos es a muy diferentes bloques regionales con diferentes reglas y un grado de incertidumbre más alto”, señaló, al tiempo que confirmó que México estará presente en la reunión de la OMC que se efectuará esta semana y que presentará su punto de vista, en pro de una estabilidad del comercio a nivel internacional y que la organización funcione mejor.

Al hablar de la revisión del tratado comercial que tienen México, Estados Unidos y Canadá, Ebrard Casaubon aseguró que la Unión Americana va por la continuación del tratado, de lo contrario, comentó, para qué se llevan a cabo las conversaciones previas.

“Evidentemente, si no quisieran renovar el tratado, ¿para qué hacemos conversaciones? Entonces, eso es una señal importante proveniente de Estados Unidos. Eso nos reduce los grados de incertidumbre que teníamos desde que empezó esto en el 2025”, dijo.

Aseguró que el panorama para la revisión del T-MEC es hoy más favorable que hace un año, pese a un entorno internacional marcado por tensiones comerciales y reacomodos globales, por lo que las expectativas sobre el acuerdo comercial han mejorado frente a 2025, cuando predominaba una mayor incertidumbre sobre el futuro del comercio internacional y los acuerdos regionales.

El titular de la Secretaría de Economía adelantó que en mayo próximo, viajará a Canadá, acompañando a empresas mineras mexicanas que “por primera vez en la historia invierten en minas” de aquella nación.

Al mismo tiempo, comentó que México será la sede de APEC en 2028, en tanto que este año México estará presente en el encuentro a celebrarse en China.

Por otro lado, señaló que la dependencia a su cargo trabaja en perfeccionar el TIPAT (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido internacionalmente como CPTPP), sobre todo en materia de reglas de origen.

“Estamos esperando que se firme a fines de mayo. Eso le abre nuevas oportunidades a la industria mexicana y también a Europa”, aseguró.

En el encuentro, reveló que México ya trabaja con países como India, y para ello, visitará dicha nación “porque nuestro comercio está creciendo. Pero bueno, no tiene la dimensión que debería tener o que podría tener”, afirmó.

Pronosticó para México “lograr sobrevivir aguas procelosas y endurecimientos comerciales. Porque yo ya estoy percibiendo el endurecimiento comercial en casi todos los países. O sea, todo el mundo está modificando sus posiciones”, dijo Ebrard.