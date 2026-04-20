México derrota a Brasil en partido de leyendas lleno de nostalgia y estrellas

Oribe Peralta se despachó con un doblete y Luis Hernández con un gol para el Tri; Adriano y Kaká marcaron por la Canarinha

Domingo de leyendas y de muchísima nostalgia en la cancha del Estadio Banorte. Un buen espectáculo de futbol retro fue el que los equipos de México y Brasil brindaron para la gente con triunfo del Tri 3-2, en una muy buena entrada en el Coloso de Santa Úrsula.

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Y es que no todos los días se puede ver a los ídolos de antaño para muchas de las personas que se dieron cita a este recinto: del lado mexicano, jugadores como Rafa Márquez, Luis Matador Hernández y Cuauhtémoc Blanco, de los más aclamados por el público.

Mientras que del lado brasileño, así pasen los años, no hay otro como Ronaldinho Gaúcho.

A sus 46 años y ya con muchas canas en el cabello sigue siendo un auténtico astro, sigue siendo aclamado por la gente y apenas salió al campo a calentar ya provocó la algarabía de la gente.

¡GRÍTALO CEPILLO! ¡GOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽⚽Doblete de Oribe y ante Brasil



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Pero también en esta Canarinha vintage, estaban jugadores como el magnífico Ricardo Kaká, o el mega goleador Adriano Leite, quienes se brindaron ante la gente que por supuesto los aclamó.

Porque esta vez no había rivalidades, sino mucho cariño y respeto mutuo entre ambos países; se sabe el gran cariño que hay entre mexicanos y brasileños, por lo que de nueva cuenta quedó de manifiesto, al celebrar cada uno de los goles que cayeron en este partido, sin importar de qué lado fueran.

No tardó mucho Ronaldinho en demostrar que su magia está prácticamente intacta y a los 16 minutos del primer tiempo, mostró que todavía puede quebrar cinturas.

Posteriormente, habilitó a Adriano Leite, quien dentro del área, solo le picó la bola al arquero Oswaldo Sánchez, para poner el 0-1 para Brasil.

Cada vez que tocaba la pelota, el Coloso de Santa Úrsula se le entregaba por completo; a Dinho todavía le dio tiempo en su carrera para conquistar este estadio cuando jugaba para Gallos Blancos y con una actuación magistral de él, ganarle al América hace ya varios años.

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Borgetti sacó la magia y el Matador definió como lo que es, un GRANDE



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Seguro que también fue una tarde muy especial para él, porque no se cansó de saludar a la gente, de agradecerle cada vez que lo ovacionaron y cuando salió pasados los 50 minutos, agradeció con reverencias a los miles de aficionados que casi llenaron este recinto para verlo a él.

La historia del juego continuó tras el gol de Adriano y apenas un par de minutos después, Luis Matador Hernández, consiguió el 1-1 con una jugada a profundidad, en la que también le picó la pelota a Julio César.

El exdelantero, que en su juventud era característica su melena teñida, hoy ya con las canas y los otoños encima, sigue mostrando que tiene muchísima calidad a la hora de pisar el área.

Pero si hay alguien que todavía muestra que tiene el toque, el carisma, la conexión y la calidad, pese a que han pasado los años, ese es Cuauhtémoc Blanco.

El hoy político recordó sus mejores años como futbolista y en este juego disputó parte del primer tiempo, salió de cambio y luego volvió a entrar al juego.

El Cuau es genio y figura, porque cada vez que tenía le pelota, intentaba pases de fantasía o que en él se pueden considerar normales; el toque nunca se le fue y hoy con 53 años sigue siendo un virtuoso con el esférico, por eso se ganó que la gente coreara su nombre varias veces.

Tras el empate del Tri, el juego comenzó a ponerse cada vez más bueno, porque si bien todos los veteranos por supuesto que comenzaban a sentir los estragos de jugar en una cancha profesional, vaya que se brindaron.

¡GOLAZO DE ADRIANO! ¡JUGADON DE RONALDINHO! 🔥🔥🇧🇷



Adriano le bombeó el balón a Oswaldo.



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Al 28′, en un despliegue a velocidad, Ricardo Kaká, aquel crack brasileño sobre todo recordado en el Milán, definió a primer poste sin que Oswaldo Sánchez pudiera hacer nada.

El futbolista celebró como lo hacía en sus tiempos: mirando al cielo y agradeciéndole a Dios, ya que siempre fue un futbolista que se caracterizó por ser muy religioso; la gente, también lo aclamó al ídolo brasileño.

Otra vez, el Tri estaba abajo en el marcador, pero comenzaron los cambios. El técnico mexicano para este duelo fue Miguel Herrera y mandó al campo a Oribe Peralta, además de Braulio Luna entre otros jugadores.

Al 40′, cayó el empate mexicano y el autor fue ni más ni menos que el Hermoso Peralta. Fue una calca de su gol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la Final en la que precisamente México le ganó el Oro a Brasil.

El Cepillo se desmarcó dentro del área y metió un testarazo sólido tras centro de Andrés Guardado, para vencer al arquero Julio César quien nada pudo hacer para evitar la igualada.

Antes de los 40 minutos terminó el primer tiempo, por lo que comenzó un periodo de descanso, además de que al mediotiempo hubo un show con juegos pirotécnicos al ritmo de música mexicana y brasileña.

Además, se honró la memoria de las leyendas de ambos países, que ya pasaron a mejor vida, siendo la más importante de todas, Edson Arantes do Nascimiento Pelé, cuya imagen fue proyectada en las pantallas del estadio y mereció todo el honor del respetable en las gradas.

Comenzó el segundo tiempo y Ronaldinho seguía en el campo, jugó un poquito más para deleite de la afición y al momento de salir, el público una vez más se le brindó. Dinho salió y fue a saludar a la banca mexicana, además de que se fundió en un gran abrazo con Cuauhtémoc Blanco; una imagen sin duda para la posteridad.

Después de estar dos veces abajo en el marcador, México por fin se pudo poner arriba. Cuau ya había descansado y volvió a entrar al campo; en una acción a profundidad, demostró que todavía tiene piernas.

Rescató la pelota en la banda, puso el pase al centro y vino un tiro que la defensa brasileña tapó; sin embargo, la pelota le quedó a Oribe y el delantero, quien tuvo muchas tardes de gloria en este estadio con América, puso el 3-2 ante la salida inservible de Heurelio Gomes, quien ya estaba en el arco brasileño en lugar de Julio César.

¡UN GOL HERMOSO!! ¡Como en los Olímpicos! 🥹⚽ Oribe Peralta empató el partido



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Fue impresionante ver que este juego atrajo a miles y miles de aficionados, porque el Coloso de Santa Úrsula lució prácticamente lleno.

Solamente las tribunas más altas tuvieron espacios vacíos, pero el resto del estadio estuvo casi al máximo de su capacidad; no cabe duda que la afición mexicana está ávida de nuevos ídolos, pero cuando les traen a los del pasado, se les entrega por completo.

El sol fue descendiendo poco a poco del firmamento del Estadio Banorte, el clima acompañó de gran forma a esta tarde llena de buen futbol, con jugadores que si bien sus años ya pasaron, verlos en el campo es un auténtico deleite.

Mención aparte también para jugadores como Rafa Márquez, quien también es de los más queridos por la gente, si bien ahora su rol de auxiliar técnico en la Selección de Javier Aguirre, lo tiene en un segundo plano.

El Kaiser de Michoacán va a tomar a la Selección después del Mundial de este año y comenzará el ciclo rumbo al 2030; por ahora, tiene el cariño de la gente, a ver si eso no cambia con los años por venir… pero eso es otra historia.

Por lo pronto, este partido de leyendas fue un regalo para la gente que se dio cita y que también lo vio por televisión; con el que también se puede decir que el ambiente mundialista se siente cada vez más, a menos de dos meses del 11 de junio con el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.