México domina a Brasil en el Clásico de Béisbol con gran ofensiva

México aplastó a Brasil 16-0 en el Clásico de Beisbol, con destacadas actuaciones de Alejandro Kirk y Jesús Enrique Colombo

Houston, Tex.– Una ofensiva de 16 imparables, entre ellos cuatro cuadrangulares, encaminó a la Selección de México a un contundente nocaut de 16-0 sobre Brasil al cabo de seis entradas, al acreditarse su segundo triunfo en el Clásico de Beisbol en el Daikin Park de esta ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Toluca vence a Juárez en el esperado regreso de Alexis Vega tras lesión

Con este resultado, la novena tricolor confirma su aspiración de avanzar a la siguiente etapa con dos juegos todavía pendientes en el Grupo B, contra Estados Unidos este lunes, e Italia el próximo miércoles.

A la hora de batear, Alejandro Kirk terminó de 3-2, con cuatro impulsadas, Jarren Durán de 3-2 con tres remitidas, Alek Thomas de 3-3 con tres remolcadas y Julián Ornelas de 1-1 con dos remitidas.

Cada bateador de México conectó al menos un hit el domingo. En total, México disparó 16 imparables y limitó a Brasil, que aún busca su primer triunfo en la historia del Clásico, a apenas tres.

El equipo dirigido por Benjamín Gil atacó en el amanecer del encuentro al titubeante pitcheo del abridor Eric Pardhino con cuatro rayitas en la baja de la primera entrada, que ponía a México en el camino al triunfo.

Después de un out, Randy Arozarena pegó doble con línea al jardín izquierdo y timbró desde segunda con largo hit al derecho de Jonathan Aranda, quien anotó enseguida con línea de dos bases, al izquierdo, de Alejandro Kirk.

Luego, el abridor brasileño Pardinho otorgó base por bolas intencional a Rowdy Téllez.

El siguiente bateador, Nacho Álvarez Jr., dio rodado para out forzado, en la segunda, cuando el receptor Gabriel Carmo tiró a Lucas Rojo.

Kirk avanzó a tercera, en tanto Téllez fue out en segunda y Álvarez alcanzó a embasarse en la primera.

Pero, Nick Gonzáles atizó sencillo a la segunda base Lucas Rojo, con el que anotó Kirk y el rally terminó con la cuarta anotación por hit de Alek Thomas, anotando Álvarez.

La quinta anotación llegó en la segunda por cuadrangular de Jarren Durán, todavía sobre los lanzamientos de Pardinho.

Los otros estacazos de vuelta entera fueron de Alejandro Kirk en la cuarta dentro de un rally de seis rayitas, llevándose a dos compañeros por delante.

En la sexta, también se volaron la barda Alek Thomas con uno a bordo y Julián Ornelas también de dos a bordo, para cerrar la pizarra en 16-0.

La victoria de México estalló en júbilo y en fiesta entre los 36 mil 380 fanáticos que asistieron ayer por la tarde al Daikin Park, listos para el juego de hoy contra Estados Unidos.

El abridor mexicano Taijuan Walker se mantuvo en tres rollos y un tercio para reclamar la victoria, completando su labor con dos bases y tres chocolates.