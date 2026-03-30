México endurece reclamos tras muerte de mexicano detenido en EU

El fallecimiento de un connacional en un centro de detención del ICE activó nuevas acciones diplomáticas del gobierno mexicano

La muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia de autoridades migratorias en Estados Unidos detonó una nueva fase de presión diplomática y colocó en el centro del debate las condiciones en centros de detención, particularmente en Los Ángeles, California.

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La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no solo se mantendrán los reclamos diplomáticos, sino que se implementarán acciones adicionales, ante este caso que se suma a otros fallecimientos en centros de detención migratoria en territorio estadounidense.

El caso, afirmó la mandataria, se abordará con mayor contundencia, debido a antecedentes de incidentes similares en el centro involucrado, por lo que se convocó a una conferencia en Los Ángeles para exigir información precisa sobre lo ocurrido.

La mandataria sostuvo que las acciones no se limitarán a notas diplomáticas, sino que incluirán otros mecanismos de protesta y exigencia institucional, con el objetivo de esclarecer los hechos y evitar casos similares.

Sheinbaum también fijó postura ante cuestionamientos internacionales sobre las políticas migratorias de Estados Unidos, en el contexto del Mundial 2026, donde organizaciones como Amnistía Internacional han advertido posibles riesgos.

La presidenta señaló que México garantizará condiciones adecuadas para visitantes durante el torneo, pero subrayó que la política migratoria es responsabilidad de cada país, marcando distancia de las decisiones del gobierno estadounidense.

El posicionamiento dejó claro que, aunque hay coordinación entre países anfitriones del Mundial, las políticas migratorias y de control fronterizo son soberanas, lo que limita la intervención directa de México en este caso.