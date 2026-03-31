México enfrenta a Bélgica en Chicago con cambios a la vista en la última gran prueba

El Tri ha enfrentado siete veces en la historia a los europeos; la última fue en 2017 con empate a tres goles

De vuelta en Estados Unidos, la Selección Mexicana disputará este martes su primer partido del año en territorio norteamericano, en un duelo de alto grado de dificultad ante Bélgica. Aunque al ser el segundo compromiso de esta Fecha FIFA, ambos técnicos ya adelantaron que realizarán cambios en sus alineaciones, lo que podría impactar en el nivel del encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: Rudi García revela por qué Hirving Lozano salió del Napoli y advierte cambios ante México

Sin embargo, esto no significa que los futbolistas en el terreno de juego no busquen mostrarse, ya que del lado mexicano aún hay boletos en juego para la Copa del Mundo. Por ello, este partido cobra especial relevancia para aquellos jugadores que están en la frontera de meterse en la lista final de Javier Aguirre.

En cuanto a los posibles ajustes del llamado Vasco, no se esperan grandes modificaciones en la portería ni en la defensa, donde Raúl Rangel se ha consolidado, al igual que la línea defensiva. En la lateral derecha, podría aparecer Jorge Sánchez, quien ha elevado su nivel tras su regreso a Europa.

En el mediocampo, queda la incógnita de si Aguirre mantendrá a Erik Lira en la contención o apostará por otra opción, así como la continuidad de Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, quienes destacaron ante Portugal.

Donde sí se anticipan movimientos es en el ataque, con la posibilidad de un tridente distinto, aunque Raúl Jiménez se perfila para repetir como delantero centro. En los costados, jugadores como Julián Quiñones, Germán Berterame o Alexis Vega podrían tener oportunidad, mientras que Armando González apunta a sumar más minutos gracias a la confianza del técnico.

En cuanto a los antecedentes, México y Bélgica se han enfrentado en siete ocasiones, destacando el empate 3-3 en 2017 y duelos memorables en Copas del Mundo como Francia 98 y México 86.

Pese a ser un partido atractivo en Chicago, la venta de boletos no ha sido la esperada, influida por el nivel reciente del equipo y el pronóstico de clima adverso, que incluye tormentas e incluso nieve.

Aun así, el Tri está obligado a ofrecer una buena actuación ante un rival de jerarquía. Tras el empate sin goles frente a Portugal, una nueva igualada o una derrota incrementaría las dudas rumbo al Mundial. Por el contrario, un triunfo convincente podría cambiar la percepción y devolver la confianza a la afición.

Cabe recordar que, después de este encuentro, México solo tendrá tres partidos más de preparación antes de la Copa del Mundo, ante Ghana, Australia y Serbia, en lo que será la recta final para definir al equipo que representará al país.