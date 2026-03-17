Expertos advierten que habrá una exposición mucho mayor de transacciones, lo que colocará a México como blanco de la ciberdelincuencia y de grupos hacktivistas

Especialistas en ciberseguridad advierten que de cara al Mundial 2026, México enfrentará su prueba de fuego en materia de ciberseguridad, ante la llegada masiva de turistas, el crecimiento del tráfico a través de las redes de internet y el aumento en operaciones digitales que se espera por este evento deportivo.

Y es que, los consultores especializados señalan que el fraude en México se automatiza, se replica y se integra a la vida digital cotidiana. El 71 por ciento de los fraudes financieros ya ocurre en canales digitales como pagos móviles, e-commerce y banca en línea; frente a 59 por ciento en 2018, de acuerdo con cifras sobre fraude cibernético en el país de la Condusef.

Esta situación se amplificará ante el Mundial de Futbol, que tendrá como sede tres ciudades mexicanas y que significará una exposición mucho mayor de transacciones, colocando a México como blanco de la ciberdelincuencia y también de hacktivistas, cuyas motivaciones son también políticas.

Un análisis de la firma Unico, especialistas en cibserseguridad, advierte que el Mundial 2026 será un escaparate global, pero también un reto en materia de seguridad física, digital y social.

La vulnerabilidad de los datos crecerá frente a uno de los eventos deportivos más esperados del año, lo que alerta a las empresas a evitar fraudes en un contexto donde los intentos de fraude biométrico crecen año con año y más de la mitad de ataques buscan burlar sistemas de liveness con fotos, videos o deepfakes para tomar control de cuentas.

Por su lado, el gobierno federal presentó el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030, donde documentó 16 ataques graves entre 2022 y 2025, lo que evidencia que ninguna organización está fuera de peligro.

En eventos similares se ha detectado que los actores maliciosos ejecutan campañas de reconocimiento y prueba, evaluando debilidades en la infraestructura digital de los proveedores de servicios de internet, los sistemas de retransmisión y streaming, redes de telecomunicaciones en las sedes, sistemas de boletaje electrónico, pagos y aplicaciones oficiales, así como en servicios públicos entre los que se encuentran energía, transporte y seguridad.

Los casos relevantes de ataques cibernéticos abarcan todos los sectores, incluyendo entidades de gobierno, como al Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Educación Pública; el sector financiero, como el Buró de Crédito; e incluso el sector privado, donde grandes consorcios también han sido atacados por la delincuencia.

Ante este panorama, especialistas advirtieron que México enfrenta un escenario complicado en materia de ciberseguridad, con amenazas crecientes que ponen en riesgo a instituciones, empresas, datos personales y la propia soberanía digital del país, por lo que urgieron a fortalecer el marco jurídico.

PROTECCIÓN

Por su lado, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) aseguró que desarrolla estrategias y protocolos de contención, erradicación y respuesta en materia de ciberseguridad, en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en México, a fin de fortalecer la protección de las instituciones e instancias organizadoras nacionales.

Eleazar Aguirre Anaya, científico del Laboratorio de Ciberseguridad del Centro de Investigación en Computación (CIC), advirtió que eventos de gran magnitud como el Mundial de Futbol, que arranca el 11 de junio, exigen cambios en los protocolos de ciberseguridad, así como una actuación proactiva y una preparación integral para estar listos antes, durante y después del evento.

Agregó que la ciberseguridad es un habilitador de la economía y del desarrollo de los países, ya que cuando una nación avanza en el fortalecimiento de sus programas en la materia, se consolida toda la cadena de respuesta de organismos y empresas, con impacto a nivel local, nacional y global.

LOS PELIGROS

Los expertos en ciberseguridad de la consultoría Unico advierten que los grandes eventos benefician el turismo y el consumo, sin embargo, activan temporadas altas de estafas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha alertado sobre fraudes ligados a venta de boletos y paquetes turísticos falsos para la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Lo que se perfila es un fraude de cadena completa, capaz de generar sitios clonados, anuncios pagados con aspecto oficial, atención al cliente simulada, mensajería directa y comprobantes alterados con herramientas cada vez más accesibles.

Los ataques pueden presentarse a través de deepfakes y contenido sintético, que implica audio, video e imagen que pueden fabricarse con suficiente realismo para engañar a personas y simular procesos automatizados, desde autorizaciones falsas hasta perfiles creados para tomar control de cuentas.