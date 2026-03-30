México, entre los 10 principales productores de metano en el mundo

Proponen diputados federales reforma legal para rastrear, trazar, evaluar y medir el metano en el territorio nacional

México está dentro de los 10 países que más producen emisiones de metano, ya que representan aproximadamente 32% de las emisiones en el país, provenientes principalmente del sector agropecuario, aguas residuales, desechos y petróleo.

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La diputada Laura Ballesteros aseguró que es urgente atender este problema, pero subrayó que se debe generar información confiable para diseñar políticas públicas.

“El metano es responsable del 33% del calentamiento global”, destacó en conferencia de prensa.

Explicó que los legisladores impulsan una iniciativa para la reducción del metano, mediante la creación de un sistema nacional de medición, reporte y verificación de emisiones con parámetros confiables.

La propuesta busca establecer un sistema nacional con padrón de emisores, así como reportes y verificaciones, para hacer del metano un problema visible, medible y gestionable.

Para ello, se pretende reformar múltiples leyes ambientales y energéticas, incluyendo la Ley General de Cambio Climático y otras normativas clave, con el fin de crear un sistema integral de control de emisiones.

“Con esta transversalidad en nueve leyes podremos crear un sistema nacional de emisiones de metano, porque no hay planeta B”, afirmó.

Ballesteros subrayó que actualmente no existe un sistema robusto que indique quién emite, cuánto emite y dónde emite, lo que debilita las políticas climáticas.

Además, señaló que la iniciativa dará herramientas a la Semarnat y al Gobierno de México para reducir emisiones contaminantes.

Recordó que en noviembre pasado se creó el Grupo de Legisladores por el Clima, integrado por todas las fuerzas políticas, para impulsar acciones legislativas en materia ambiental.

Destacó que han promovido el aumento del 50% al presupuesto ambiental, incluyendo recursos para el Consejo Nacional del Ambiente (Conam) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

La diputada Alejandra Chedraui Peralta afirmó que la iniciativa busca fortalecer el marco jurídico y cumplir con compromisos internacionales contra el cambio climático.

Subrayó que México carece de un sistema sólido de medición del metano, lo que limita los avances del país en esta materia.

“No hay colores, lo que buscamos es un compromiso de todos los legisladores”, concluyó.