México, entre los 15 países del mundo gobernados por una mujer: Laura Itzel Castillo Juárez

El Instituto Belisario Domínguez destaca los avances de México en paridad, pero advierte que la brecha persiste, ya que por cada mujer que gobierna un país hay 12 hombres en ese cargo

México se ubica entre los pocos países del mundo gobernados por una mujer, al formar parte de las 15 naciones que, hasta septiembre de 2025, tenían a una presidenta o primera ministra al frente de su gobierno. Además, cuenta con un Congreso de la Unión paritario, una Suprema Corte de Justicia de la Nación integrada mayoritariamente por mujeres, gabinetes con igualdad entre hombres y mujeres y 13 entidades federativas encabezadas por gobernadoras, destacó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, al difundir una investigación del Instituto Belisario Domínguez sobre los avances hacia la igualdad sustantiva.

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La senadora por Morena señaló que, de los 193 países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, únicamente 15 estaban gobernados por mujeres. Esto significa que sólo 7.8 por ciento de las naciones del mundo tienen a una mujer al frente del gobierno y que, por cada mujer que ocupa ese cargo, existen 12 hombres en la misma posición.

La investigación del Instituto Belisario Domínguez precisa que esta desigualdad persiste pese al avance registrado en las últimas décadas. Desde 1960, apenas 65 países han tenido una presidenta o primera ministra y nunca ha habido más de 17 naciones gobernadas simultáneamente por mujeres. Europa concentra el mayor número de liderazgos femeninos, con alrededor de 40 mujeres que han ocupado esos cargos en los últimos 25 años, mientras que América mantiene una participación menor.

Castillo Juárez subrayó que, en contraste con ese panorama internacional, en México no sólo la titular del Ejecutivo federal es una mujer, sino que el gabinete mantiene una integración paritaria, con 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres. Añadió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene mayoría femenina entre sus integrantes.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta destacó también que tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados cuentan con una composición paritaria y que las mesas directivas de ambas cámaras son presididas por mujeres. A ello se suma que 13 estados del país son gobernados actualmente por mujeres.

La investigación del Instituto Belisario Domínguez señala además que México forma parte de las 65 naciones que han tenido a una mujer al frente del Poder Ejecutivo desde 1960 y que Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en 2024 en la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República, 69 años después de que las mexicanas ejercieron por primera vez el derecho al voto.

Castillo Juárez sostuvo que el país integra también el grupo de naciones de América donde una mujer ha alcanzado por primera vez el máximo cargo de gobierno en las últimas décadas, junto con Panamá, Chile, Costa Rica, Brasil, Honduras y Surinam.

De acuerdo con el estudio, entre 2000 y 2025, 16 mujeres ocuparon la presidencia o la jefatura de gobierno en el continente, pero 12 de ellas fueron las primeras en la historia de sus respectivos países.

“Todo esto es producto de la lucha que hemos dado las mujeres a lo largo de la historia, la lucha que se ha logrado a partir de la participación de la sociedad”, expresó la senadora.

La legisladora recordó que el Congreso de la Unión ha aprobado reformas para garantizar la participación política de las mujeres y elevó a rango constitucional la igualdad sustantiva, propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La investigación del Instituto Belisario Domínguez incorpora también las trayectorias de figuras internacionales como Angela Merkel y Michelle Bachelet, como parte del análisis sobre el avance de las mujeres en los cargos de mayor responsabilidad política.