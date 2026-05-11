La presidenta confirmó la salida de un barco con apoyo y descartó, por ahora, el envío de petróleo

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México mantendrá el envío de ayuda humanitaria a Cuba ante el endurecimiento de sanciones económicas de Estados Unidos y sostuvo que la política exterior mexicana seguirá guiada por los principios de solidaridad y autodeterminación de los pueblos.

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La mandataria informó que un barco con ayuda humanitaria salió hacia Cuba y afirmó que México respaldará a cualquier nación que enfrente necesidades humanitarias. “México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba”, declaró durante su conferencia.

Sheinbaum reiteró la postura histórica del gobierno mexicano contra el bloqueo económico impuesto a la isla. Recordó que México ha mantenido rechazo a esa política desde su origen y sostuvo que la posición actual se apega a principios constitucionales de política exterior, entre ellos la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

La declaración surgió tras una consulta sobre el impacto del endurecimiento de sanciones estadounidenses contra Cuba y sus efectos sobre la población. En respuesta, la presidenta confirmó que el gobierno mexicano mantendrá apoyo material para aliviar necesidades inmediatas, aunque sin detallar el contenido del cargamento enviado.

Consultada sobre la posibilidad de enviar petróleo, Sheinbaum descartó esa opción en este momento. Explicó que Cuba recibe suministro energético desde Rusia, por lo que el respaldo mexicano se orientará a otros insumos de carácter humanitario.

La postura reafirma la línea diplomática de México hacia Cuba, marcada por cooperación y respaldo político frente a medidas restrictivas de Washington. El mensaje presidencial también evita escalar el tema hacia una confrontación bilateral directa con Estados Unidos y centra la respuesta en asistencia humanitaria.