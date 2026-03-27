México envió a Cuba un cuarto cargamento con 96 toneladas

La Cancillería informó que un buque de la Armada de México arribó a Cuba con más de 96 toneladas de víveres; el envío elevó a 3 mil 125 toneladas la ayuda acumulada destinada a la población civil.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno de México envió un cuarto cargamento de ayuda humanitaria a Cuba, el cual arribó este viernes mediante un buque de la Armada de México como parte de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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El Buque de Apoyo Logístico Huasteco zarpó desde el puerto de Veracruz y llegó a territorio cubano con más de 96 toneladas de víveres, principalmente frijol y arroz, destinados a la población civil, de acuerdo con el comunicado 070/2026 difundido por la cancillería.

La dependencia federal explicó que este envío forma parte de una política de asistencia humanitaria sostenida hacia la isla, en la que participan distintas instancias del Estado mexicano, entre ellas la Secretaría de Marina, encargada de la operación logística del traslado marítimo.

Con la llegada de este cuarto cargamento, la ayuda acumulada enviada por México a Cuba alcanzó 3 mil 125 toneladas, cifra que integró aportaciones del Gobierno federal, de los gobiernos de la Ciudad de México y Puebla, así como de organizaciones sociales que se sumaron a la estrategia de apoyo.

La cancillería sostuvo que esta acción se inscribió en la tradición de solidaridad de México con los pueblos de América Latina, en particular en contextos de emergencia o necesidades humanitarias, donde el Estado mexicano ha desplegado capacidades logísticas y de coordinación institucional.

El comunicado también ubicó este envío dentro de una política más amplia de cooperación internacional, al señalar que México ha enviado ayuda a otros países afectados por desastres recientes, como incendios en Estados Unidos y Chile, así como inundaciones en Texas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que estas acciones forman parte de una línea de política exterior basada en el apoyo humanitario y la colaboración regional, en la que el país ha mantenido presencia activa en distintos escenarios de contingencia.