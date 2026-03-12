México es humillado por Italia y queda eliminado en Fase de Grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en rotundo fracaso

La Selección Mexicana de Béisbol ha sufrido la más dolorosa derrota de los últimos tiempos al ser vapuleada por Italia y quedar eliminada en Fase de Grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Con tres jonrones de Vinnie Pasquantino y un rally de tres carreras en la quinta entrada, la novena italiana selló su boleto a la siguiente ronda. De paso, ayudó a Estados Unidos a hacer lo propio en detrimento de los aztecas, que volverán a casa con la moral destruida tras quedar muy lejos de las expectativas.

La escuadra tricolor cayó por escandalosa pizarra de 9-1 ante su similar itálica para desaprovechar la inmejorable oportunidad de confirmarse como potencia en el deporte rey tras quedar tercero en 2023. En cambio, demostró severas fisuras en su ofensiva y, sobre todo, en una rotación carente de estrellas en la lomita. Se trató del tercer descalabro mexicano ante una Italia —que le tiene tomada la medida— luego de caer vencido en las ediciones de 2013, 2017 y ahora en 2026.

Javier Assad había comenzado intratable y requirió de solo 15 lanzamientos para retirar por la vía del ponche a los tres primeros bateadores. Primero a Sam Antonacci, luego a Jon Berti y a Jakob Marsee. México parecía que sufriría la misma condena cuando Aaron Nola despachó a Jarren Durán y Randy Aronzarena; pero luego Jonathan Aranda bateó un doblete con un tablazo que por centímetros no se voló la barda, aunque luego Italia corrigió con envío perfecto de Fischer a Vinnie Pasquantino.

El propio infielder de los Kansas City Royals siguió en el orden de bateo y, de inmediato, pegó un poderoso jonrón en solitario con un elevado por el jardín derecho que por más que Durán se estiró para alcanzar la pelota, le fue imposible impedir el daño y celebró con un shot de expreso en la cafetera como marca la tradición. Los italianos ya estaban 1-0 arriba en apenas la parte alta de la segunda entrada.

Antonacci volvió al plato y bateó una peligrosa pelota picada que Nick Gonzáles atrapó de manera espectacular para comenzar una vistosa doble matanza con envío para Joey Ortiz en segunda para quemar a Dante Nori y luego al de Chicago White Sox con una línea a primera donde Jonathan Aranda consumó la joyita defensiva de los tricolores para terminar el tercer inning.

Italia seguía con su absoluto dominio, incluso hacía ver mal a una novena azteca desconcentrada, ejemplo claro, cuando Joey Ortiz corrió a segunda tras un elevado de Durán donde no regresó a la primera almohadilla y provocó una inaudita doble matanza en el error más grande de su carrera que provocó el fin del tercer rollo con la misma desventaja para los manejados por Benjamín Gil.

México pagó aún más caro la desatención de Ortiz cuando apenas comenzado el cuarto rollo, Jon Berti se voló la barda con un batazo que se perdió entre los dos jardines para pintar una rayita más en la pizarra para los azzurri. El equipo nacional seguía timorato ofensivamente, mientras que los itálicos se mantenían en lo suyo.

Jac Caglianone recibió pasaporte de Assad, se robó una base y con un sencillo de JJ D’Orazio llegó hasta la antesala. Con hombres en las esquinas, Gil mandó a la grúa para remover al lanzador de Chicago Cubs y enviar a Brennan Bernardino para tratar de sacar a México del apuro. Pero no lo logró. Una squeeze play con batazo de sacrificio de Dante Nori con toque de pelota, mandó al egresado de Florida Gators a la registradora para anotar la tercera carrera italiana de la tarde.

Bernardino se embasó y tenía casa llena con dos outs. La presión estaba al límite, al grado que Marsee se puso 3-0, con todo a su favor. Entonces, el jardinero central del equipo europeo pegó un sencillo con rodado adonde Gonzáles esta vez se equivocó y dejó ir una bola de rutina. JJ D’Oranzio y Dante Nori anotaron y los italianos estaban ya 5-0 tras un rally de tres carreras que los enfilaba a una cómoda victoria.

Pasquantino pegó otro jonrón por todo el jardín derecho en el comienzo del sexto inning y los azzurri ya estaba 6-0 en una insólita paliza que los enfilaba a la siguiente ronda. Ya en la baja de la fatídica séptima entrada, Jon Berti pegó un sencillo con línea a jardinero central donde Alek Thomas parecía tener todo bajo control, pero un error en el fildeo provocó que cayera la séptima para Italia, cortesía de Sam Antonacci.

Alek Thomas bateó un rodado de out suavemente a primera base de sacrificio para que Joey Meneses anotara la de la quiniela y México descontaba el marcador. Pero apenas daba México señales de vida, cuando el héroe italiano Pasquantino volvió a volarse la barda en el octavo rollo para devolver la ventaja a los sorprendentes azzurri. Fischer conectó doble y Dezenzo anotó la octava para sentenciar el juego en favor de los de azul.

Italia dominó de principio a fin a un México venido a menos y ahora —como primero del Grupo B— jugará ante Puerto Rico en Cuartos de Final sin nada qué perder. Por su parte, el segundo clasificado, Estados Unidos, se enfrentará al líder del Grupo A, Canadá.