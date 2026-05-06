México escribe una página de historia al codearse con la élite en el Men’s Roller Derby World Cup 2026

El Team México Varonil de roller derby ha enmarcado una destacada actuación en el Men’s Roller Derby World Cup 2026. No hubo medallas de por medio, pero sí una declaración de identidad. El representativo nacional regresó de Orleans, Francia, con la frente en alto después de escribir el capítulo más competitivo de su historia.

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Fueron 25 atletas nacionales que cruzaron el Atlántico con el objetivo claro de competir al más alto nivel y demostrar la evolución de esta disciplina en el país. La selección nacional logró posicionarse en el sexto lugar mundial, para reafirmar su lugar entre las potencias del circuito internacional. Así, dejó en claro que el roller derby mexicano ya no es una promesa, sino una realidad.

El torneo arrancó con una victoria contundente ante Irlanda. Desde ese primer encontronazo, el equipo marcó el tono de una participación que tuvo como firmas la intensidad, la disciplina y el compromiso colectivo. A lo largo de los días siguientes, México enfrentó a selecciones de larga trayectoria como Países Bajos, Inglaterra, Bélgica y Australia, en partidos que exigieron cada gramo de estrategia y resistencia.

Pero más allá de los marcadores, cada duelo fue un espejo, con la oportunidad de medir el crecimiento frente a la élite y de consolidar una identidad de juego que ya no pide permiso, sino que ocupa su lugar.

Uno de los momentos que quedará en la memoria del equipo ocurrió ante Bélgica. La victoria por 151-36 no fue solo un número, sino la prueba de que este grupo sabe responder bajo presión, replegarse cuando duele y atacar cuando importa.

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El cierre del torneo llegó con un duelo ante Australia que sintetizó todo lo que fue esta Copa del Mundo para México, con un marcador apretado de 127-121, definido por mínimos detalles y un equipo que peleó hasta el último jam sin soltar el alma.

“Este torneo representa un paso importante para el desarrollo del roller derby en México. El equipo mostró carácter, compromiso y una evolución clara dentro de la pista”, señaló Mamers Rivera.

Bajo el lema “Con el Alma en la Pista”, el Team México Varonil no solo compitió en Orleans, sino que regresó con la certeza de haber hecho historia dentro y fuera del track, y el sexto lugar mundial sabe a capítulo, no a un desenlace.