México, España y Brasil alertan crisis en Cuba

El posicionamiento coincide con declaraciones de Donald Trump sobre una posible intervención, lo que amplía el contexto internacional.

Los gobiernos de México, España y Brasil emitieron un comunicado conjunto sobre la situación en Cuba, en el que expresaron preocupación por la crisis humanitaria y plantearon una respuesta coordinada para atender a la población.

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El documento señala que la situación en la isla afecta las condiciones de vida de la población. Los gobiernos indicaron que impulsarán medidas para aliviar el impacto humanitario. También pidieron evitar acciones que agraven el contexto o contravengan el Derecho Internacional.

“Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba”, señala y añade que los países se comprometen a “incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”.

Los tres gobiernos reiteraron que el respeto al Derecho Internacional es condición central. El texto menciona los principios de integridad territorial, igualdad soberana y solución pacífica de controversias establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

“Su objetivo debe ser encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”, establece.

En paralelo, el escenario internacional incluye declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó en un video difundido por medios que fuerzas estadounidenses podrían propiciar “un nuevo amanecer” en Cuba tras décadas de régimen.

El mandatario estadounidense también planteó que la intervención respondería a una crisis prolongada que, según su postura, no ha encontrado salida por vías internas. Señaló que Estados Unidos cuenta con capacidad para incidir en el escenario cubano.

Donald Trump planteó que su gobierno evalúa escenarios para incidir en la situación de Cuba. Indicó que Estados Unidos cuenta con capacidad para actuar y que la decisión se enmarca en su política exterior hacia la región.